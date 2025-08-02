Bakan Kurum’dan İskenderunlulara müjde: İskenderun sahil şeridi Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde başlatılan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar sürüyor.

Bakan Kurum, "6 Şubat depremleri sonrası göz bebeğimiz İskenderun Sahili'miz yaklaşık 80 santimetre çökmüş, maalesef şehirle olan ilişkisini kaybetmişti. Ulaştırma Bakanlığımız hemen burada deniz kenarında gerekli tahkimatları yapmak suretiyle bu alanı emniyet altına aldı. Biz de bundan yaklaşık 7 ay önce İskenderun'umuza, Hatay'ımıza bu bölgenin cazibe merkezi olacak çok önemli bir çevre, doğa koruma projesini kazandıracağımızı müjdelemiştik. O gün bir söz vermiş, o sözler çerçevesinde de ekiplerimizle, arkadaşlarımızla, çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamıştık. Bugün hamdolsun geldiğimiz noktada artık altyapıyı tamamen bitirdiğimiz, arazi kotunu şehrin kotuyla aynı hale getirdiğimiz bir düzenlemeyi görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sahilin sosyal donatıları, doğal güzellikleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir mekan olacağını kaydeden Bakan Kurum, 303 bin metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük çevre ve doğa koruma projelerinden birinin hayata geçeceğine dikkat çekti.

Deprem bölgesi genelinde çalışmaların büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "Yıl sonu geldiğinde; depremin izlerinin tamamen ortadan kalktığı, vatandaşımızın eskisinden çok daha huzurlu, mutlu, güven içerisinde yaşadığı bir İskenderun'u, bir Hatay'ı, inşa ve ihya etmek istiyoruz. Bu kararlılıkla gece-gündüz ekip arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.