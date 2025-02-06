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Giriş Tarihi: 6.2.2025 20:26 Son Güncelleme: 6.2.2025 20:34

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ’a geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle Elazığ’a geldi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ’a geldi

Akşam saatlerinde Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliği'nde Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonrasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile Elazığ'da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ’a geldi
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