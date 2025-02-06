Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ’a geldi

Akşam saatlerinde Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Valiliği'nde Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonrasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile Elazığ'da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.