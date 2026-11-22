COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP31 Genel kurul oturumu öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı: "Hala masadayız. Hala ülkelerle görüşüyoruz. Bu noktada umudumuzu kaybetmiş değiliz ve Antalya'dan Antalya Mutabakatı'nı çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli bir gayret ortaya koyuyoruz. Son metin diyeceğimiz metni sekretaryaya gönderdik. Birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek ve sabah 10-10.30 itibariyle genel kurulumuza Örtü Kararımızı getirmek istiyoruz. Birçok noktada bayağı ilerledik. Tabi ki hala mesafe olan alanlar da var. Ama ben onların da çözüleceğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Yarın Antalya'dan tüm dünyaya güzel, olumlu mesajlar vermek için çaba gösteriyoruz. Tüm ülkelere uzlaşı için verdikleri destekten dolayı gerçekten burada, Antalya'da, Türkiye'de harcadıkları yoğun emekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz burada güzel kararlar alabilmek için mücadele ediyoruz.Kolay değil 196 ülkenin aynı masa etrafında toplanması. Her ülkenin kendi önceliği, kendi beklentisi, kendi kalkınma planları var. Biz tüm kararları, ülkeleri bir araya getirecek şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel neticeler alacağız diyorum." dedi.

'FOSİL YAKIT İFADELERİNİN GEÇMESİ BEKLENTİLERİ KARŞILANDI'

Ne kadar mesafe kat edildiğine yönelik soruyu cevaplayan Kurum, "Bayağı yaklaştık. Yani fosil yakıtlarla ilgili ifadelerin geçmesi, Dubai'den geri kalınmaması noktasında beklentiler vardı. O beklentiler de karşılandı diye değerlendiriyorum. Uyum finansmanı ile ilgili yine gelişmekte olan ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin beklentileri vardı. Onu da karşılayacak ifadeleri, kararları metne yansıttık. Elektrifikasyon var, yine metan konusu, Sıfır Atık konusu var ve biz burada Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dış diplomaside göstermiş olduğu duruşu, güvenden yana, huzurdan yana, barıştan yana, adaletten yana olan duruşunu göstermeye devam ediyoruz. Sonda kadar da bu duruştan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.