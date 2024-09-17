Bakan Tekin Erzurum’da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Tortum ilçesinde yapımı tamamlanan yerel ürünler çarşısının açılışına katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Tortum ilçesine bağlı kırsal Pehlivanlı Mahallesi yolu üzerinde yaptırılan 'Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, davetliler ve üreticiler katıldı.

Tortum'da açılan çarşıyı önemsediğini belirten Bakan Tekin, "Tortum ve Uzundere tarafının en önemli problemlerinden bir tanesi, ürettikleri ürünleri pazarlayabilecek sağlıklı mekanların olmaması. Biz köylerimizde 2 kasa meyveyi Erzurum'a göndermek için saatlerce araç beklediğimizi, gönderdikten sonra gün içerisinde o meyvenin deforme olduğunu, ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımızı kendi çocukluğumdan, gençliğimden iyi biliyorum" dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE HİZMET VERECEK

Çarşıda yöresel ürünlerin satışının yapılacağını ifade eden Tekin, "Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin ürettikleri yöresel ürünleri pazarlayabilecekleri böyle nezih alanlara ihtiyacı vardı. Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde, onların beğenisine sunulacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi amaçlanan bu projeyi gerçekten destekliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerçekten üçüncü dönemi, ustalık dönemi. Çok ciddi konulara el atıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de bu dönemde yapacağı şeylerin heyecanını anlatırken gözlerimden hissediyorum. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben bu dönemde Erzurum'un belediyecilik anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacak hizmetler alacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve protokol üyeleri, kurdele keserek Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında çarşıyı gezen Tekin, esnafla bir araya gelerek ürünler hakkında bilgi aldı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tekin, açılışın ardından Tortum'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

BAKAN TEKİN: MECLİSİMİZDE ELE ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, öğretmen ve öğrencilerden kurulu müzik topluluğunun konserini dinledi, onlarla bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkındaki sorusu üzerine Tekin, "Bilindiği gibi Öğretmenlik Mesleği Kanunu düzenlemesi, Meclisimizde ele alınacak. Konu Meclisimizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz" dedi.

İstişare kültürüne önem verdiklerini belirten Tekin, öğretmenlerin sahadaki uygulamalara yönelik görüş ve önerilerini dikkate alarak yol haritası belirlediklerini, tüm imkanlarıyla öğretmenlerin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Buluşmada Bakan Tekin, öğretmenlerden Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı, pasta kesti. Bakan Tekin, daha sonra okulun sanat sokağını ve atölyeleri gezerek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.