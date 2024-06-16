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Giriş Tarihi: 16.6.2024 14:35 Son Güncelleme: 16.6.2024 14:43

Bakan Tekin memleketi Erzurum’da bayram namazı kıldı

Kurban Bayramı namazını nedeniyle Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Filistin'deki dramın ve İsrail'in zulmünün sona ermesi temennisinde bulundu.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Bakan Tekin memleketi Erzurum’da bayram namazı kıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'da vatandaşlarla bayramlaştı. Gölbaşı Mahallesi'ndeki camide babası İsmail Tekin ile birlikte bayram namazını kılan Bakan Tekin, tüm İslam aleminin bayramını kutlayıp vatandaşlarla bayramlaştı.

Dini bayramların İslam alemi için önemli olduğunu belirten Tekin, "Bizim geleneğimizde dini bayramların iki misyonu var. Biri dini vecibelerimiz yerine getiriyoruz, kurban kesen insanlar için Allah kabul etsin. İkincisi de toplumsal boyutu. Orada da sosyal açıdan bizim aramızda milletimizin arasında birlik beraberlik duygusunu geliştiriyor" dedi.

"FİLİSTİN'DE DRAM YAŞANIYOR"

Bayramların siyasette ve toplumsal yaşantıda dargınlıklarla küskünlükleri bitirdiğini ifade eden Bakan Tekin, "Özellikle Kurban Bayramı toplumda sosyal dayanışma ve yardımlaşma vurgusunu biraz daha önümüze getiriyor, bu öyle bir bayram. İnşallah işlevlerine uygun bir şekilde Kurban Bayramı icra ederiz. Bu bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Yaklaşık 9-10 aya yaklaşan süredir, Filistin'de dünyanın gözü önünde insan hakları savunucularının, insan hakları kuramlarını tartışanların gözlerinin önünde bir dram yaşanıyor. Tüm dünyanın bu dramı durdurmak için mücadele etmesi gerekirken lafta kalan, icraata geçirilmeyen söylemlerle karşı karşıyayız. İnşallah bu bayram oradaki (Filistin) dramın ve İsrail zulmünün sona erdiği, İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız" diye konuştu.

Bayramın birlik, beraberlik, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temenisinde bulunan Tekin, "Bakanlık olarak dini ve milli bayramlarımızın toplumda karşılığının ne olduğunu çocuklarımız öğrensin istiyoruz. Bu yeni müfredatın da önemli kazanımlardan bir tanesi bu. İşte şu duygunun toplumdaki karşılığı yerleşsin, gelecek kuşaklara bu şekilde aksettirsin, toplumumuzun, milletimizin birlik ve beraberliği devam etsin istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Tekin, açıklamalarının ardından gazetecilerle bayramlaşıp, şeker ikram etti.

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Bakan Tekin memleketi Erzurum’da bayram namazı kıldı
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