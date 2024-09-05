Haberler Yaşam Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat açıklaması: Haftalık ders saatleriyle ilgili değişiklik yok
Giriş Tarihi: 5.9.2024 18:26 Son Güncelleme: 5.9.2024 18:45

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat açıklaması: Haftalık ders saatleriyle ilgili değişiklik yok

Okulların açılmasına günler kala Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, “Müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili değişiklik yok “ dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den müfredat açıklaması: Haftalık ders saatleriyle ilgili değişiklik yok

İstanbul'da düzenlenen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin,Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruları cevapladı. Bakan Tekin,: "Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu. Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok. Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat açıklaması: Haftalık ders saatleriyle ilgili değişiklik yok
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