Bakan Tunç bıçaklı saldırıda yaralanan müfettişi hastanede ziyaret etti

Hakimler Savcılar Kurulu'nda yaşanan bıçaklı saldırı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ensesinden bıçakla yaralanan müfettişi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç şunları kaydetti :

"Hakimler Savcılar Kurulu binası önünde, öğle paydosu sırasında, yemekhanede çalışan bir hizmetlinin bıçaklı saldırısı sonucu, bir müfettişimiz ensesinden yaralandı. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Hayati tehlikeyi atlattı, şu anda yoğun bakımda ve bilinci yerinde. Kendisi konuşabiliyor, ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlarımız tedavisi için çalışıyor. Üzücü bir olay tabii ki. Orada bir yemekhane çalışanının, bir hizmetlinin müfettişimize yönelik bir saldırısı hepimizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor. Şu anda saldırgan gözaltında. Müfettişimizin sağlık durumu çok şükür iyi, tehlikeyi atlattı. Ancak tedavisi burada, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda sürüyor. Ben müfettişimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün yargı camiamıza, hakim ve savcılarımıza, HSK üyelerine ve çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli adli soruşturmayı biz takip edeceğiz. Aynı zamanda, hakimimizin ve müfettişimizin tedavi sürecini de yakından takip ediyoruz"