Bakan Tunç Kütahya Adalet Sarayı açılış programında konuştu

Bir dizi program için Kütahya'ya giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya Adalet Sarayı'nın açılış programında konuştu. Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Yargımız her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu hazmedemeyenler var. Türkiye Hukuk Devledir" dediğimde bundan rahatsız olanlar; 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül yargısından rahatsız olmuşlar mıdır? Bugün demokratik hukuk devletine saygılı, milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, cuntacıları yargılayan, yolsuzluktan hesap soran, teröristten hesap soran, millet adına karar bir yargı sistemimiz var." dedi

382 YENİ ADALET SARAYI

"Bugün Kütahya Adalet Sarayı ile birlikte müstakil adalet sarayı sayımız 382'ye ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 78 adalet binamız vardı" diyen Bakan Tunç, adalet sistemindeki gelişmeleri vurguladı. Ayrıca, "O dönemde apartman dairelerinde, köydeki binalarda, Fotokopi kağıtlarının avukatlardan istendiği o zor günleri geride bıraktık" diyerek, geçmişte yaşanan zorluklara da dikkat çekti.

TEKNOLOJİ, HUKUKTA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI

Bakan Tunç, Türkiye'deki adalet sisteminin teknolojik altyapısına da vurgu yaptı. UYAP sistemi, elektronik duruşmalar ve elektronik tebligat gibi modern araçlarla donatılmış adalet saraylarının, adaletin daha hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağladığını belirtti. "Bugün ise teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış, UYAP sistemi, elektronik duruşmalar, elektronik tebligat gibi tüm modern araçlarla donatılmış adalet saraylarına kavuştuk" dedi.

İNSAN KAYNAĞI GÜÇLENDİRİLİYOR: YARGIDA BÜYÜK YATIRIM

Bakan Tunç, yargıdaki insan kaynağını güçlendirmek adına da önemli adımlar atıldığını açıkladı. "2002 yılında Türkiye'de 9 bin 349 hakim ve savcı vardı, bugün ise 25 Bin 695 hakim ve savcı hizmet veriyor" diyerek, yargıdaki büyüme sürecine dikkat çekti. Son iki yılda 3 BİN 369 hakim ve savcı sisteme katıldığını belirten Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini de duyurdu.

MAHKEME SAYISI VE İHTİSASA DAYALI YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı, artan iş yükünü hafifletmek ve daha hızlı yargılama süreçleri için mahkeme sayılarının artırıldığını vurguladı. "Son bir yılda, 2 Bin 623 adli ve idari yargı mahkemesi açarak, toplam mahkeme sayımızı 8 Bin 632'ye yükseltmiş bulunmaktayız" dedi. Ayrıca, ihtisaslaşmaya önem vererek, ihtiyaca göre yeni mahkemelerin kurulmasını hızlandıracaklarını söyledi.

HUKUK EĞİTİMİNDE KALİTE ARTIRILACAK: YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bakan Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı. "Önümüzdeki üniversite sınavından itibaren hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması uygulanacak. İlk yüz bine giren öğrencilerimiz hukuk fakültelerine kabul edilecek" diyerek, hukuk eğitimi seviyesini artıracaklarını belirtti. Ayrıca, ikinci öğretimin kaldırılacağını ve meslek lisesi mezunlarından geçişlerin son bulacağını ifade etti.

ELEKTRONİK TEBLİGATLA ÇEVREYE KATKI VE MALİYET TASARRUFU

Bakan Tunç, elektronik tebligat sisteminin çevreye ve bütçeye sağladığı katkılara da değindi. "6 milyon 302 bin 8 görüşme ile zaman açısından büyük bir tasarruf sağlanmış ve 276 milyon elektronik tebligat gönderilmiştir" diyerek, bu sistemin hem doğayı koruduğunu hem de maliyetleri önemli ölçüde azalttığını belirtti.

ARABULUCULUK SİSTEMİ İLE ÇÖZÜME KAVUŞAN DAVALAR: YÜZDE 65 BAŞARI

Adalet Bakanı, arabuluculuk sisteminin başarısını da vurguladı. 2013 yılında ihtiyari olarak başlatılan arabuluculuk uygulamasında, 7 Milyon 124 bin 880 dosyadan 4 buçuk milyonunun anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, "Yüzde 65 oranında bir başarı sağlanmıştır" dedi. Bakan Tunç, bu yöntemlerin yargı yükünü önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

YARGI REFORMU: DÖRDÜNCÜ AŞAMA GELİYOR

Bakan Tunç, Türkiye'deki yargı reformunun dördüncü aşamasına girildiğini açıkladı. "Bu belgede, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi adına 264 önemli hedef yer almaktadır" diyerek, önümüzdeki 4 yıl içinde bu hedeflerin gerçekleştirileceğini belirtti.

HUKUK SÜREÇLERİ HIZLANACAK, YENİ SİSTEMLER DEVREYE GİRECEK

Yeni yargı reformlarıyla birlikte, hukuk süreçlerinin hızlanması ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bakan Tunç, "Sadeleştirmeler yapılacak, talep ve diğer işlerde yapay zekâ kullanımıyla ilgili çalışmalar hayata geçirilecektir" diyerek, bu alandaki yeniliklere de dikkat çekti.

KÜTAHYA'DA ADALETE ERİŞİMİN YENİ DÖNEMİ: YENİ ADALET SARAYI

Son olarak, Kütahya'daki yeni adalet sarayının açılışı ile birlikte adaletin daha hızlı ve verimli sunulmasının sağlanacağı müjdesini veren Bakan Tunç, "İnşallah, bu yeni bina ile adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkı sağlanacaktır" dedi.

KURDELE KESİLDİ, DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Bakan Tunç'un konuşmasının ardından, dualar eşliğinde Kütahya Adalet Sarayı'nın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Tunç, "Hayırlı olsun" diyerek, adalet sarayının kurdelesini kesti. Açılışın ardından, yeni adliye binasına geçilerek binanın son hali Bakan Tunç ve protokol üyeleri tarafından gezildi. Binanın modern yapısı ve gelişmiş altyapısı dikkat çekerken, Bakan Tunç, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için bu tür yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.