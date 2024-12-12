Bakan Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Mohamoud Sheikhali’yi ağırladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Mohamoud Sheikhali ve beraberindeki heyeti Adalet Bakanlığında ağırladı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği ve hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifaden Bakan Tunç, "İş birliğimizin daha da güçlendirilmesi adına Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Hükümlü Nakli anlaşmalarını imzaladık. Dost ve kardeş ülke Somali ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.