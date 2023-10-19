Bakan Tunç’tan 2 yılın altındaki suçlarla ilgili önemli açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Tunç, yıl başına kadar sürecek olan hazırlık çalışmalarının ardından ortaya çıkacak olan her iki belgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ve ardından yasama-yürütme-yargı olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının, belgelerde ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içerisine gireceğini kaydetti.

BU ZİHNİYETİ LANETLİYORUM

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılarından duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Tunç, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi acımasızca vuran bu zihniyeti lanetliyorum. 7 Ekim'de başlayan ve tüm bölgemize sıçrama riski olan krizin çözümü için ilk günden itibaren Türkiye olarak yoğun gayret sarf ettik. Yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinli kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz ve bu kapsamda 3 uçak dolusu insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Türkiye'nin bölgedeki ateşi söndürmeye yönelik çalışmaları devam ederken ne yazık ki bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların engellenmesi ve masum sivillerin toptan cezalandırılmasına yönelik tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar; yine gördük ki, sorumluluklarını yerine getiremiyorlar. BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes önerilerini görüşmek için yaptığı her toplantıda bu öneriler reddedildiğini görüyoruz. Bu adaletsiz, hakkaniyetsiz düzenin devam etmemesi noktasında yüksek sesle görüşlerini bildiren tek bir lider var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

BATILI ÜLKELER ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEK DIŞINDA ADIM ATAMADILAN

"İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadılar. İsrail'in katliamlarını destekleyerek, masum sivillerin katledilmesinde rol oynadılar" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Tunç, "Uluslararası medya organları taraflı yayınlarıyla adeta soykırımı aklama yarışına girdiler. Güvenli bölge denilen alanlara göç eden masum insanlar, dünyanın gözü önünde, sınır kapılarında, camilerde, okullarda, hastanelerde ve sivil yerleşim yerlerinde bombaların altında can verdiler. Son 13 günde dünya tarihi, büyük bir vahşete, soykırıma ve savaş suçuna şahit oldu. İnsanlığa karşı suç teşkil eden bu saldırıların faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan bu katliamlardan, failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. Filistin'de uluslararası anlaşmalar yok sayılmıştır. Ana amacı sivillerin korunması olan Cenevre Sözleşmesi ihlal edilmiş, savaş suçlularını tanımlayan uluslararası belgelerin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Tüm bunlar gerçekleşirken insanlığın sorunlarına çözüm bulmak için kurulan uluslararası kuruluşlar maalesef etkisiz kalmaya devam etmiştir. Türkiye olarak, kalıcı istikrar ve barışın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz, sorunun çözümünün; başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasından geçtiğini ifade etmeye devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planının, adalete güvenin daha da artması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamıyla kullanılabilmesi amacıyla yasama-yürütme ve yargı olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarına hedefler koymakta ve görevler yüklemekte olduğunu belirten Tunç, "Gerek Orta Vadeli Programda gerekse 12. Kalkınma Planında yer alan adalet ve hukuk alanındaki ana başlıkların hayata geçirilebilmesi için ayrıntılı hedefler de Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer alacak" dedi.

Adalet sisteminde reform arayışlarının yeni olmadığına dikkat çeken Tunç, " Zaman içinde kısmi ya da kapsamlı reform çalışmaları yapılmıştır. Toplumun durağan olmaması, insan ve toplumun ihtiyaçlarının her geçen gün değişkenlik göstermesi, teknolojinin gelişmesi, ceza ve özel hukuk alanında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması ve benzeri nedenlerle yeni değişikliklere, uygulama sorunlarını giderecek yeni adımlara daima ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, hukuk önden gitmelidir ki, sorunlara hızlı çözüm üretilebilsin" diye konuştu.

Bundan önceki Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı belgelerinde olduğu gibi yeni hazırlanacak belgelerin de reform iradesinin kesintisiz devam edeceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Üçüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile uygulama dönemi için 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet belirlemiştik. Bu faaliyetlerin 125'i mevzuat değişikliği, 116'sı idari faaliyet, 15'i ise hem mevzuat değişikliği hem de idari faaliyet gerektirmekteydi. Uygulama dönemi içinde faaliyetlerin takibini düzenli olarak yaptık. Bu faaliyetlerin 181'inin hayata geçirildiğini görüyoruz. Son strateji belgesinde hedeflerin gerçekleşme oranı ise yüzde 70'tir. 2 Mart 2021 tarihinde İnsan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı. Planın uygulama döneminde son derece önemli mesafeler aldık ve öngörülen faaliyetlerin çok önemli bir kısmını başarı ile hayata geçirdik. Bugüne kadar eylem planı kapsamında gerçekleştirilmesini öngördüğümüz 393 faaliyetten 260'ını uygulamaya koyduk. Bu bağlamda gerçekleşme oranı yüzde 66 olmuştur" dedi.

Bakan Tunç, 2019-2023 yılları için uygulamaya konulan Yargı Reformu Strateji Belgesinin yılsonu itibariyle uygulama dönemi sona ereceğinden vakit kaybetmeksizin yeni belgenin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aynı zamanda uygulama dönemi sona eren İnsan Hakları Eylem Planı için de eş zamanlı olarak hazırlık çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantıda sizlerin de katkılarıyla önceki dönemde aksayan yönlerin tespiti, iyi işleyen yönlerin ise tahkimi için son derece önemli sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda katkı sağlayacak yargı teşkilatı temsilcilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TOPLUMDA CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK DÜZENLEMELERİ MECLİS'E SUNACAĞIZ

Bakan Tunç, önümüzdeki dönemde özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri Meclis'e sunmayı düşünüyoruz. 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yasağı kanunumuzda bu var. Önceki yargı reformu strateji belgesinde de ifade edilmişti. İki yılın altındaki suçlarda özellikle belli bir süre bu suçları işleyenlerin cezaevinde kalması gerekiyor. Bu anlamda toplum vicdanının rahatlatılması, ceza adaletinin sağlanması anlamında kişi bir yıl ceza almışsa 1 ay, bir ay ceza almışsa 12 gün gibi bu şekilde bir düzenlemenin hayata geçmesi durumunda toplumdaki cezasızlık algısının da ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu anlamda özellikle ceza hukukçularını da dinleyerek en doğru düzenlemeyi TBMM'nin takdirine sunmak istiyoruz" dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI

"Türkiye Yüzyılında hukuk devletini daha da güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü daha üst seviyede sağlamak ile temel hak ve özgürlükleri daha da kuvvetlendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Vizyonunun kuşkusuz en önemli başlığı, yeni bir sivil anayasanın hayata geçirilmesidir. Herkesin ve her kesimin kendini özgür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda Yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimiz, vazgeçilmez hedefimizdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye yüzyılına, Yeni Anayasa ile başlamak ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir. Türkiye Yüzyılını aynı zamanda adaletin, haklının yüzyılı yapmak için Bakanlık olarak Yeni Anayasa çalışmalarına azami şekilde katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR UYGULANAN UYGULAMALARI DAHA İLERİYE TAŞILACAĞIZ

Önümüzdeki dönemde Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile temel hak ve hürriyetlerin daha da güçleneceği, yargı mensuplarının daha kaliteli hizmet sunacağı bir ortamı hazırlayacaklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Aynı zamanda bu belgelerle personelin niteliğini olabildiğince yükseltecek, başta hedef süre olmak üzere bugüne kadar uygulanan müesseseleri daha da ileri taşıma gayreti içinde olacağız. Böylesine önemli çalışmalar yaparak adalet sistemimizi halkımıza kusursuz bir şekilde hizmet vermesi için önemli bir adımı hayat geçirmiş olacağız. Yaptığımız tüm çalışmalar; daha güvenilir bir adalet hizmeti sunmak, insanımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak, temel hak ve hürriyetleri daha üst seviyede tahkim etme amacımıza dayanıyor. Hukukun üstünlüğü ile adaletin etkin ve verimliliğini en üst noktaya taşıma gayret ve gayesi ile çalışmalarını yürüttüğümüz Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planın Hazırlık Toplantısının ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.