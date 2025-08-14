Bakan Tunç’tan Ak Partinin 24’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı: Bakan Tunç “Nice AK yıllara”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ak Partini 24'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayınlamış olduğu mesajda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti'mizin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kurulduğumuz günden itibaren demokrasimizi güçlendirmek, Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmek, temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için kararlılıkla çalıştık" ifadelerini kullandı

ÖNEMLİ REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK

Vesayetçi anlayışlara hiçbir zaman fırsat vermediklerini Aziz milletin iradesini her şeyin üstünde tuttuklarını dile getiren Tunç, "Milli egemenlik çizgisinden bir an olsun sapmadık. Milli irade bayrağını asla yere düşürmedik. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz AK Parti olarak, kibirli ve millete tepeden bakan anlayışı tarihe gömdük. Devlet ile milleti buluşturan, adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, milletimizin refahını artırdık. Sessiz devrim sayılan önemli reformları hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini belirten Tunç, ""Daha adil bir dünya mümkündür" idealiyle dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların ve mağdurların yanında yer aldık. Zalimlerin adaletsizliklerini, haksızlıklarını, hukuksuzluklarını eğilmeden, bükülmeden, daima dimdik durarak her platformda haykırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve aziz milletimizin güçlü desteğiyle kutlu yürüyüşümüzü daha da ileri taşıyacağız" dedi.

NİCE AK YILLARA

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Nesillerimizin daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye'de yaşaması için "Terörsüz Türkiye" idealimize mutlaka ulaşacağız. Medeniyetimizin bayraktarlığını yapan AK Parti olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Demokrasimizin standartlarını yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişletmeyi, her bir bölgemizi kalkındırmayı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Erdemliler hareketi olan AK Parti'mizi, kurulduğu günden bugüne güçlü destekleriyle iktidarda olmasını sağlayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin aydınlık yarınları için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, emek veren, gayret gösteren dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nice AK yıllara" cümlelerine yer verdi.