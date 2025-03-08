Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tunç’tan kadınlar günü mesajı: Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür
Giriş Tarihi: 8.3.2025 12:18 Son Güncelleme: 8.3.2025 12:41

Bakan Tunç’tan kadınlar günü mesajı: Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel mesaj paylaştı. Mesajında Kadınlar, ailenin ve toplumsal hayatın temel direği olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, “Türkiye’nin gücü, kadınların gücüdür. Daha büyük ve güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkündür” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bakan Tunç’tan kadınlar günü mesajı: Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yayınlamış olduğu mesajla kutladı.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KADINLARIN GÜCÜDÜR

"Kadınlar, ailenin ve toplumsal hayatın temel direğidir. Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür. Daha büyük ve güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkündür" diyen Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılının her alanda etkin, başarılı, özgüveni yüksek kadınlarla inşa edileceğine vurgu yaptı.



8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

"Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın temsilcileri olarak kadınlara yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı reddediyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, "Kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kamusal alandaki etkinliklerinin daha da artması için onların yanında yer alıyoruz. Hayalleri, başarıları, mücadeleleri ve sevgi dolu kalpleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Tunç’tan kadınlar günü mesajı: Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz