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Giriş Tarihi: 6.9.2023 15:49 Son Güncelleme: 6.9.2023 16:16

Bakan Tunç’tan Kırklareli’ndeki sel felaketine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında ise gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Tunç’tan Kırklareli’ndeki sel felaketine ilişkin açıklama

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmasının derin üzüntüsü içinde olduklarını
belirtilerek, Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bakan Tunç, bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı.

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Bakan Tunç’tan Kırklareli’ndeki sel felaketine ilişkin açıklama
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