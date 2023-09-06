Bakan Tunç’tan Kırklareli’ndeki sel felaketine ilişkin açıklama

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmasının derin üzüntüsü içinde olduklarını

belirtilerek, Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bakan Tunç, bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı.