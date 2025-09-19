Bakan Tunç’tan Malta’da Gazze vurgusu: “Gazze’de masum sivillerle birlikte insanlık ölmektedir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malta'da düzenlenen 'Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda Gazze vurgusunda bulundu. Filistin topraklarında, masum sivillerin, kadınların, çocukların bombalar altında hayatlarını kaybettiğini, temel yaşam haklarının yok sayıldığı bir soykırımın işlendiğini ifade eden Bakan Tunç, "Gazze'de masum sivillerle birlikte insanlık ölmektedir. Sadece son 2 yılda; 65 binden fazla masum insanın öldürüldüğü bir ortamda insan haklarından bahsetmek, 20 bine yakın çocuğun katledildiği bir ortamda çocuk haklarından konuşmak, 10 binin üzerinde kadının öldürüldüğü bir ortamda kadın haklarına vurgu yapmak, 250'den fazla gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda basın özgürlüğünü ele almak mümkün olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

GAZZELİLERİ ULUSLARARASI HUKUK KORUYACAK

"Kim koruyacak yeni doğmuş bebekleri? Kim koruyacak açlıktan ölüme terk edilen çocukları? Kim koruyacak gözü yaşlı kadınları, anneleri? Kim koruyacak masum insanları?" diyerek soykırıma tepki gösteren Bakan Tunç, "Onları; adaletin dili olan, haksızlıklardan hesap soran uluslararası hukuk koruyacak! Harekete geçmesi gereken uluslararası kuruluşlar koruyacak! En önemlisi insanlığın sarsılmaz onuru koruyacak!" cümlelerine yer verdi.

"TÜRKİYE OLARAK HER ZAMAN HAKKIN VE HAKİKATİN YANINDAYIZ"

Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımın uluslararası kurumları etkisiz kıldığını, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne serdiğini ve uluslararası hukuka olan güveni de sarstığını söyleyen Tunç, "Temel insan hakları ilkeleri, coğrafyası ve inancı ne olursa olsun her insan için geçerlidir, her zaman geçerli olmalıdır. Bu değerlerin, Filistin'deki masumların çığlıkları karşısında da aynı kararlılıkla savunulması aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Filistin halkının meşru haklarının korunması; uluslararası hukukun, bölgesel barışın, insanlığın temel gereğidir. Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete yönelik bir tehdittir. Adaletin ve insan onurunun korunması, sınır tanımaz, tanımamalıdır.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman; adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.