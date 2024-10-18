Bakan Tunç’tan Muğla’da çifte açılış

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret için Muğla'ya geldi. Bakan Tunç, Muğla ziyaretleri kapsamında saat 10:30'da Seydikemer'e yeni kazandırılan Adalet Sarayının açılışını yaptı. Tunç, açılış programı öncesinde Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Tunç'un Muğla programına Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz, HSK Baskanvekili Akif Ekinci, Hsk 1.daire baskani Halil Koç Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez katıldı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğası, tarihi ve kültürüyle ülkemizin göz bebeği, güzel şehrimiz Muğla'dayız. Seydikemer Kaymakamlığını ve Seydikemer Belediyesini ziyaret ettik. İlçemizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık, projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı. Bölgede devam eden yangınlarla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Milas'taki yangın kontrol altına alındı. Menteşe Turnalı mevkiinde 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman'da da Taşbaşı ve Elcik Mahallesinde 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Dalaman ve Menteşe'de yangınlar şuanda devam ediyor. Ama Müdahale de devam ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Muğlalı hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi. Bakan Tunç, "2002 müstakil adliye binası 22 idi. Bugün Seydikemer ile birlikte 367 müstakil adliye binasına ulaştık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız. Ayrıca Muğla'da şuan 318 hakim savcımız hizmet veriyor. Muğla Merkez, Fethiye, Milas, Bodrum ve Ortaca ilçelerine ek bina yapacağız. Muğla merkeze 49 bin metre karelik ek bina için planlama yapıldı. Muğla için her fedakârlığa hazırız" dedi. Bakan Tunç daha sonra Yatağan'a geçerek, Yatağan Adliyesi Temel atma törenine katıldı. Yatağan'a yeni kazandırılacak olan merkezi konumda olacak olan adliye, 4863 metrekare arazi üzerine 5 kat 10 bin 990 m2 kapalı alana sahip olacak. Ayrıca 29 hakim savcı odası, 10 duruşma salonu, merkezi sistem ısıtma soğutma, temiz hava iklim kontrolü bulunacak.