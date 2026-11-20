Bakan Uraloğlu, son günlerde HGS ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konuyla ilgili gerekli incelemelerin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunun tespit edildiğini aktardı.

Vatandaşlara yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararlar alındığını kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi, HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması, kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararlaştırılmıştır."

Bakanlık olarak önceliklerinin vatandaşların yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör