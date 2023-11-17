Bakan Vedat Işıkhan’ı Gençlik Buluşmalarının ilkine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Söyleşide Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gençlik Buluşmalarının ilkini gurur duyduğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımlarıyla Gençlik Buluşmalarının ilkine ev sahipliği yaptı. Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Antalya Teknokent Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali Duru ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VE ANTALYA İLE GURUR DUYUYORUZ'

Gençlik Buluşmasını ilk olarak Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Gençlik buluşmalarının ilkini gurur duyduğumuz Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirmek ayrı bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Antalya çok önemli bir şehir, dünyanın çekim merkezi ben çok gurur duyuyorum. Turizmde, tarımda diğer hizmet sektöründe çok önemli bir yere sahip. Ama bunu da yeterli görmüyoruz. İnşallah daha da tüm parametrelerimizi üst noktaya taşımak zorundayız Türkiye vizyonu bunu zorunlu hale getiriyor." dedi. Bugün imzalanan protokolün çok anlamlı olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu vesileyle gençlerimizin meslekte eğitim iş birliğine teknokentlerin bulunduğu üniversitelerden başladık. Birincisi de bu oldu. Gençlerimizin İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen bu projenin katılımına destek vermelerini istiyorum. Sizler için oluşturulmuş olan bu tür teşvikler desteklere katılmanızı rica ediyorum. Bizim zamanımızda böyle bize vizyon çizen ne hocalarımız ne devlet büyüklerimiz vardı. Sizler çok şanslınız geleceğinizi oluşturmak noktasında." dedi.

'GENÇLER İÇİN VİZYON ÇİZECEĞİZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma alanlarından bir tanesi gençlerin istihdama katılımı olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Siz değerli gençlerimiz için vizyon çizmek zorundayız, geleceğe yönelik işler değişiyor. Farklı bir kuşak var karşımızda dijitali, sanal boyutu yaşayan bir gençlik var. Kendini ifade eden, katılıma değer veren, hakkını savunan ve geleceğini şekillendirmede söz sahibi olan bir gençlik var ben her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum." şeklinde konuştu. Öğrencilere girişimcilik programlarına başvurmalarını tavsiye eden Bakan Işıkhan, girişimcilik konusunda devletin sayısız destekleri, hibesi olduğunu öğrencilerin son sınıfa gelmeden bu fırsatları iyi değerlendirerek geleceklerini planlamaları gerektiğini ifade etti.

'HER YIL YÜZLERCE İNSANI ÜRETİME KAZANDIRIYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi olarak her yıl 10 binden fazla mezunu çalışma hayatına kazandırdıklarını ifade eden Rektör Özkan, "Bir anlamda yüzlerce nitelikli insanı tüketimden üretime kazandırıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin her bir vatandaşı gibi hepimizin amacı üreten, büyüyen, gelişen, güçlü müreffeh bir Türkiye. Gençler, toplumların ve ülkelerin geleceğini şekillendiren güçlü bir dinamiktir ve bu nedenle gençlerin üretkenliği, bir ülkenin refah seviyesini belirleyen kilit unsurlardan biridir. Bunun için gençleri üretmeye teşvik etmek ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir." dedi. Akdeniz Üniversitesi olarak bu konuda yaptıkları uygulamalardan bahseden Rektör Özkan, nitelikli ve uygulama odaklı eğitimin yanı sıra Antalya Teknokent, Kariyer Merkezi gibi öğrencileri destekleyen merkezler ile üretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için çok sayıda fırsat olduğunu ifade etti.

'DÜNYANIN HER YERİNDE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Güçlü bir Türkiye için gençlerin üretmesi gerektiğini ifade eden Rektör Özkan, "Buradan öğrencilerimiz nezdinde tüm gençlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili gençler, bu vatan bizim. Ne yaparsak yapalım Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de üreteceğiz. Bu demek değil ki yurt dışına gitmeyelim, elbette ki dünyayı gezeceğiz, yurt dışında stajlar, çalışmalar, araştırmalar yapacağız. Kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz. Ama sonra da dönüp ülkemize en güzel şekilde hizmet edecek, üretimimizi, katkımızı ülkemize yapacağız. Oralarda çalışmalar yürütürken bile ülkeme, milletime nasıl hizmet edebilirim düşüncesinde olacağız. Ülkeniz ne kadar güçlüyse siz olduğunuz yerde o kadar güçlüsünüz." diye konuştu.

'İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA İLK SIRADAYIZ'

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya, el ele verip daha çok çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Rektör Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu ülkeye hizmetiniz aynı zamanda tüm insanlığa yapılmış demektir. Çünkü Türkler tarih boyunca insanlığın vicdanı olmuştur. Daima hak ve adaletin yanında zulmün karşısında yer almıştır. Bugün Filistinli masum bebeklerin, çaresiz annelerin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlum milletlerin sesi ve ümidi Türkiye'dir. Günümüzde Türkiye mazlumların yaralarını saran, insani yardım deyince dünyada ilk sırada yer alan, yüce gönüllü insanların ülkesidir. En gür sesle konuşan lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Rektör Özkan günün anısına Bakan Işıkhan'a plaket takdim ederken söyleşinin ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.