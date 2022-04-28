Bakan Yanık, erkek arkadaşıyla katledilen Şeyma’nın ailesini ziyaret etti

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de 24 Mart günü erkek arkadaşı Hasan Aydoğan ile birlikte kaybolan ve 2 gün sonra cesedi Kızılırmak'ta bulunan 28 yaşındaki Şeyma Demir'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR

Aile ile yakından ilgilenen Bakan Yanık, yaptığı açıklamada devlet olarak gerekli desteği her zaman vereceklerini dile getirdi. Bakan Yanık, "Biz sürecin başından beri takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz, arama ekipleri, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı, süreci en başından beri çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması bizim için bir nebze teselli edici bir unsur. En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok. Bakanlık olarak hem davanın tarafı olarak takip edeceğiz hem de ailemizin maddi manevi yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

BU VANDALLIKLAR CEZASIZ KALMAZ

Faillerin cezasız kalmayacağını dile getiren Yanık, "Her türlü şiddetle mücadelemizi aralıksız ve ısrarla yürütüyoruz. Hiç taviz vermeden milletimizin huzuru ve güvenliği için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kâr kalmaz. Yanına da kâr bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veriyoruz" dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ

Yanık, "Şiddetle mücadelede farkındalığı doğar doğmaz çocuklarımıza anlatarak oluşturabiliriz. İyi olarak, iyi kalarak suçla mücadelede edebiliriz. Bunun için de toplumsal farkındalığı artırmak ve iyiliği anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.