Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yanık, erkek arkadaşıyla katledilen Şeyma’nın ailesini ziyaret etti
Giriş Tarihi: 28.4.2022 19:16 Son Güncelleme: 28.4.2022 19:20

Bakan Yanık, erkek arkadaşıyla katledilen Şeyma’nın ailesini ziyaret etti

ZAHİDE VURAL
Bakan Yanık, erkek arkadaşıyla katledilen Şeyma’nın ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kırşehir’de 24 Mart günü erkek arkadaşıyla birlikte katledilen Şeyma Demir’in aile evini ziyaret etti. Bakan Yanık aileye başsağlığı dileyerek faillerin gerekli cezayı alacaklarından emin olduğunu dile getirdi.

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de 24 Mart günü erkek arkadaşı Hasan Aydoğan ile birlikte kaybolan ve 2 gün sonra cesedi Kızılırmak'ta bulunan 28 yaşındaki Şeyma Demir'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR

Aile ile yakından ilgilenen Bakan Yanık, yaptığı açıklamada devlet olarak gerekli desteği her zaman vereceklerini dile getirdi. Bakan Yanık, "Biz sürecin başından beri takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz, arama ekipleri, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı, süreci en başından beri çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması bizim için bir nebze teselli edici bir unsur. En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok. Bakanlık olarak hem davanın tarafı olarak takip edeceğiz hem de ailemizin maddi manevi yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

BU VANDALLIKLAR CEZASIZ KALMAZ

Faillerin cezasız kalmayacağını dile getiren Yanık, "Her türlü şiddetle mücadelemizi aralıksız ve ısrarla yürütüyoruz. Hiç taviz vermeden milletimizin huzuru ve güvenliği için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kâr kalmaz. Yanına da kâr bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veriyoruz" dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ

Yanık, "Şiddetle mücadelede farkındalığı doğar doğmaz çocuklarımıza anlatarak oluşturabiliriz. İyi olarak, iyi kalarak suçla mücadelede edebiliriz. Bunun için de toplumsal farkındalığı artırmak ve iyiliği anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
SON DAKİKA: ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti! Yer Ankara! Saat: 14.00...
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Son Dakika Haberi | Kemal Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren yalnızca İmamoğlu değilmiş: Ali Babacan ve Meral Akşener şimdi ne yapacak?
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
SON DAKİKA HABERİ: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
Son dakika | İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yanık, erkek arkadaşıyla katledilen Şeyma’nın ailesini ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA