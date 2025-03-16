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Giriş Tarihi: 16.3.2025 10:42 Son Güncelleme: 16.3.2025 10:43

Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini, toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

DHA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini, toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi
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