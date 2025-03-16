Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini, toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce; Helikopter ve Drone ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2025
➡️ 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı.❗
🚁 Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve… pic.twitter.com/0rslNb1rQR