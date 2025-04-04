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Giriş Tarihi: 4.4.2025 11:19 Son Güncelleme: 4.4.2025 11:42

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüş yolculukları başladı, yollardaki trafik yoğunluğu yeniden artışa geçti. Tatilin altıncı günü olan 3 Nisan 2025 Perşembe günü, ülke genelinde 542 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 vatandaşımız hayatını kaybederken, 790 kişi yaralandı. Tatilin ilk altı gününde meydana gelen kazalarda 57 vatandaşımız hayatını kaybederken, 6 bin 533 kişi yaralandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda, 6 bin 533 vatandaşımız yaralandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Polis ve Jandarma Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Bayram tatilinin altıncı gününde yapılan kontrollerde 599 bin 476 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapılırken, 22 bin 892 araca hız ve radar cezası, 41 bin 922 araca ise çeşitli trafik ihlallerinden işlem uygulandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi hayatını kaybetti
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