Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda, 6 bin 533 vatandaşımız yaralandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Polis ve Jandarma Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Bayram tatilinin altıncı gününde yapılan kontrollerde 599 bin 476 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapılırken, 22 bin 892 araca hız ve radar cezası, 41 bin 922 araca ise çeşitli trafik ihlallerinden işlem uygulandı.