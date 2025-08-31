Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya açıkladı! Muğla dahil 19 ilde siber suç operasyonu: 49 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’nın da aralarında bulunduğu 19 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 198 şüphelinin yakalandığını, 49 kişinin tutuklandığını ve yaklaşık 189 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ile mal varlığına el konulduğunu bildirdi. 19 il merkezli düzenlenen operasyonlarda "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 49 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları tespit edildi. Ayrıca, araç kiralama, kapora bedeli ve kiralık bungalov temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyonlar Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu'da gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden kurum ve personeli tebrik ettiğini belirtti.

