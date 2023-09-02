Bakan Yerlikaya, Ağrı’da

AK Parti tarafından düzenlenen şehir buluşmaları kapsamında Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde Ağrı Valiliğine yaptığı ziyaretin ardından kentte Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın da katılımıyla Valilik'te basına kapalı gerçekleştirilen Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Toplantının ardından partililerle buluşan Yerlikaya, daha önce Ağrı'da Valilik yaptığını hatırlatarak yeniden Ağrı'da olmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yerlikaya; terörle mücadele vurgusu yaptı. Yerlikaya; "Ben 2010-2012'de Ağrı'da valiydim. 11 ve 21 yıl önceki Ağrı ile şimdiki Ağrı'nın arasındaki farkı görüyoruz. Herkes dua ediyor. Huzurumuzun, güvenliğimizin, esenliğimizin kıymetini biliyoruz. Şehir merkezlerimizde, ilçelerde, beldelerde, köylerde, mezralarda her taraf cıvıl cıvıl. Her yerde gece gündüz demeden yollarımızda arabalarımız 7 gün 24 saat yollarına devam ediyor. Ulaşmak istediği yere gidiyor. Tek bir meramız kapalı değil. Kahraman polisimiz, jandarmamız, korucularımız ve sizlerin inancı ve hayır duası ile İçişleri Bakanlığımızın görev alanında biz terörü kaynağında yok edeceğiz." diye konuştu.

"TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Son zamanlarda kaçakçılık organizatörlerine dair yapılan operasyonları hatırlatan Bakan Yerlikaya; "Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de şimdi gezdiklerini sansınlar, pirincin içerisinden taş ayıklar gibi ayıklayacağız. Tek tek nefeslerini keseceğiz. Huzur ve güven için yaptığımız bu mücadelemizin güzel neticelerini Ağrı'mızda da hep birlikte görüyoruz. Kardeşliğimiz de birlik ve beraberliğimiz de her gün daha da güçleniyor. Vatan aşkımız bu tabloyla taçlanıyor. Hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışacak, hem Ağrı'mızı, hem ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine taşıyacağız. Evet, hep birlikte Ağrı'mızın gençleriyle, kadınlarıyla, erkekleriyle, bu şehrin gönülleri Ağrı Dağı gibi yüce güzel insanlarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağız." dedi.