Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya, Ağrı’da
Giriş Tarihi: 2.9.2023 16:23 Son Güncelleme: 2.9.2023 16:35

Bakan Yerlikaya, Ağrı’da

Bir dizi ziyaretler ve toplantılar için Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya terörle ve uyuşturucuyla mücadele kararlılık mesajını yinelerken, kaçakçılık organizatörlerine ise ‘Nefeslerini keseceğiz’ dedi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Bakan Yerlikaya, Ağrı’da

AK Parti tarafından düzenlenen şehir buluşmaları kapsamında Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde Ağrı Valiliğine yaptığı ziyaretin ardından kentte Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın da katılımıyla Valilik'te basına kapalı gerçekleştirilen Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Toplantının ardından partililerle buluşan Yerlikaya, daha önce Ağrı'da Valilik yaptığını hatırlatarak yeniden Ağrı'da olmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yerlikaya; terörle mücadele vurgusu yaptı. Yerlikaya; "Ben 2010-2012'de Ağrı'da valiydim. 11 ve 21 yıl önceki Ağrı ile şimdiki Ağrı'nın arasındaki farkı görüyoruz. Herkes dua ediyor. Huzurumuzun, güvenliğimizin, esenliğimizin kıymetini biliyoruz. Şehir merkezlerimizde, ilçelerde, beldelerde, köylerde, mezralarda her taraf cıvıl cıvıl. Her yerde gece gündüz demeden yollarımızda arabalarımız 7 gün 24 saat yollarına devam ediyor. Ulaşmak istediği yere gidiyor. Tek bir meramız kapalı değil. Kahraman polisimiz, jandarmamız, korucularımız ve sizlerin inancı ve hayır duası ile İçişleri Bakanlığımızın görev alanında biz terörü kaynağında yok edeceğiz." diye konuştu.

"TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Son zamanlarda kaçakçılık organizatörlerine dair yapılan operasyonları hatırlatan Bakan Yerlikaya; "Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de şimdi gezdiklerini sansınlar, pirincin içerisinden taş ayıklar gibi ayıklayacağız. Tek tek nefeslerini keseceğiz. Huzur ve güven için yaptığımız bu mücadelemizin güzel neticelerini Ağrı'mızda da hep birlikte görüyoruz. Kardeşliğimiz de birlik ve beraberliğimiz de her gün daha da güçleniyor. Vatan aşkımız bu tabloyla taçlanıyor. Hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışacak, hem Ağrı'mızı, hem ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine taşıyacağız. Evet, hep birlikte Ağrı'mızın gençleriyle, kadınlarıyla, erkekleriyle, bu şehrin gönülleri Ağrı Dağı gibi yüce güzel insanlarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağız." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Kılıçdaroğlu kendisine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı
Ne ‘Asena’ olabildi ne de ‘Demir Leydi’
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
İki büyük yanılgı
Dışarıdan nasıl göründüğünüzü bir bilseniz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin ‘üç iktidarı’ ve bunalımın kaynağı!
Henüz 15 yaşında ama 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası var
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya, Ağrı’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA