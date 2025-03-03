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Giriş Tarihi: 3.3.2025 23:16 Son Güncelleme: 3.3.2025 23:21

Bakan Yerlikaya, Ankara'da köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Ankara’da köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ı ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"11 yaşındaki Tunahan yavrumuz 14 ay önce Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Bu elim olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan, iki kez beyin ameliyatı oldu. Tedavisi hala devam ediyor.

Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi.

Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin."

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Bakan Yerlikaya, Ankara'da köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti
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