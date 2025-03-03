Bakan Yerlikaya, Ankara’da köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ı ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"11 yaşındaki Tunahan yavrumuz 14 ay önce Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Bu elim olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan, iki kez beyin ameliyatı oldu. Tedavisi hala devam ediyor.
Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi.