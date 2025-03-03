Bakan Yerlikaya, Ankara’da köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ı ziyaret etti

Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi.