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Giriş Tarihi: 13.1.2025 13:18

Bakan Yerlikaya! DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-38 operasyonları: 23 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Gürz-38 operasyonlarında 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

DHA
Bakan Yerlikaya! DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-38 operasyonları: 23 gözaltı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında; 23 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Tüm Terör odaklarına karşı "Terörü kaynağında yok etme" stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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Bakan Yerlikaya! DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-38 operasyonları: 23 gözaltı
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