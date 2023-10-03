Bakan Yerlikaya detayları paylaştı: 64 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu

Son dakika haberleri: PKK/YPG'nin Türkiye'deki hücre istihbarat yapılanmasına yönelik MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Şanlıurfa merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak büyük bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 90'a yakın PKK uyuyan hücresinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttü. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şahıslar yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile yakın koordineler gerçekleştirildi. Tüm hazırlıkların tamamlanması ardından operasyon için düğmeye basıldı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye genelinde "Kahramanlar" operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapıldı. Bu operasyonlara; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 personel katıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Kahramanlar' operasyonu açıklaması | Video
18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şanlıurfa merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da düzenlenen eş zamanlı olarak operasyonlarda 90'a yakın kişi gözaltına alındığı ifade edildi.
UYUYAN HÜCRELERE YÖNELİK
Operasyonun taktik düzeyden ziyade, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertilmesi gibi "Stratejik" bir anlamı mevcut olduğu öğrenildi.
64 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON DA YAPILDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı