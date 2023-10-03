Bakan Yerlikaya detayları paylaştı: 64 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttü. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şahıslar yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile yakın koordineler gerçekleştirildi. Tüm hazırlıkların tamamlanması ardından operasyon için düğmeye basıldı.