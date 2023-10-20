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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:12

Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Narkogüç' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonları düzenlendiğini, 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde ’Narkogüç’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarınca bölücü terör örgütünün finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNİN ENSESİNDEYİZ"

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Narkogüç' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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