Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 terörist daha teslim oldu

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

TEK BİR HEDEFİMİZ VAR: SON TERÖRİSTİ DE ETKİSİZ HALE GETİRMEK TERÖR SONA ERENE KADAR, MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"