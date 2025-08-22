Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın sürücüye saldıran trafik magandası yakalandı!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın sürücüye saldıran trafik magandası yakalandı!

Trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü kesip hakaret eden ve aracına saldıran kamyonet şoförü gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz." dedi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaret eden bir şahsa ait görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntülerin incelendiğini aktaran Yerlikaya, "Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelinin, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDEN KAÇAMAZLAR"

"Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz️. Lütfen, trafik kurallarına uyalım."

