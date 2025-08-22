Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın sürücüye saldıran trafik magandası yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaret eden bir şahsa ait görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntülerin incelendiğini aktaran Yerlikaya, "Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelinin, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğini belirterek, şunları kaydetti: