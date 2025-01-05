Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin’i andı: “O hainler karanlıklarına gömüldü…”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştüğünü belirterek, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



