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Giriş Tarihi: 5.1.2025 18:47

Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin’i andı: “O hainler karanlıklarına gömüldü…”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

AA
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin’i andı: O hainler karanlıklarına gömüldü…

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştüğünü belirterek, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin’i andı: “O hainler karanlıklarına gömüldü…”
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