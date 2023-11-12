Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir

Ağrı Ahmed-i Havalimanından Helikopterle Doğubayazıt Gürbulak İlçe Jandarma Komutanlığına giden Bakan Yerlikaya, Gürbulak Sınır Kapısında Sınır Güvenlik Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Bakanlık olarak başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini kaydederek; "Amacımız şu; diğer illerimizde de huzur ve güvenlik toplantıları yapıyoruz. Buradayız. Çünkü Gürbulak Sınır Kapısı ve Ağrı-İran sınır hattındaki fiziki sınır güvenlik sistemlerini yerinde görelim ve buradaki sunmuş olduğumuz güvenlik hizmetin durumu nedir? Onu görelim. Bakanlık olarak diğer bakanlıklar olarak yapmamız gerekenler nedir? Tek tek not aldık. Talimatlandırdık. Bir eylem planı içerisinde de inşallah bunları hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz bakanlık olarak başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz. Burada özellikle İran hududunda çok büyük bir gayret var. Gece gündüz demeden büyük bir gayret var. Biz Göç İdaresi Sınır Yönetimi Başkanlığı sınır yönetimi müdürlüğümüzle biz savunma bakanlığımızın bu duvarların hazırlanmasında onların bizden istediği fiziki güvenlik sistemleri ile ilgili tüm detayları yapmak noktasında gayret gösteriyoruz. Biz bu duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz." dedi.

Açıklamasının devamında Ağrı-İran sınırında yapılan çalışmalara değinen Bakan Yerlikaya: "Ağrı ile İran sınır uzunluğumuz 84 kilometre. Bu sınırımızın 7 bileşenli sınır güvenlik sistemi ile korunuyor. 81,3 kilometrelik kısmına modüler beton ve devriye yolu yaptık. Zorlu coğrafi şartlar nedeni ile duvar yapılamayan bölgeye ise beton duvar yapılamayan kısımlara da kafes tel ve 70 konsas tipi sensör ile kapatıldı. Sınır hattı boyunca 59 adet elektro optik kule inşaatı tamamlandı. Kritik görülen bölgelerde 30 metrelik aralıklarla tabelalar yerleştirildi. Yine Ağrı bölgemizde 37 lego kule, 15 balistik kule, 10 yaşam kulesinin inşası tamamlandı. Sınır güvenliği faaliyetleri Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 2 tabu ve 17 hudut karakolu ile yönetiliyor. Yine hudut birliklerimize destek amaçlı onların gerisinde il jandarma komutanlığımıza bağlı bir jandarma özel harekat taburu, bir komando taburu, 3 asayiş komando bölüğü, farklı birimlerde görevli 600 personel, bir modüler güvenlikli üs bölgesi, 4 yaşam alanlı kule ile gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Bunun yanında hava şartları izin verdiği ölçülerde de İHA ve SİHA'larımız 7/24 sınır güvenliğimizde aktif görev alıyor. Değerli arkadaşlar, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleri ile bilinsin ki buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında, düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve güveliğine kastedenlere tahammülümüz yoktur. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye 100 yılında huzur ve güven içinde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'ya Ağrı ziyaretinde katıldığı Sınır Güvenlik Toplantısında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve il protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, sınır güvenlik toplantısının ardından sınır hattında incelemelerde bulunarak, Doğubayazıt Gökay Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.