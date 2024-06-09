Bakan Yerlikaya trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı: Son bir haftada...

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendiğini bildirdi.

Denetimler sonucu; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260, hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araca veya sürücüye işlem yapıldı.

Sürücülere uyarılarda bulunan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" dedi.