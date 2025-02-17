Bakan Yerlikaya: Trafik kazaları önlenebilir halk sağlığı sorunudur

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, 2023 yılında trafik kazalarında kaza yerindeki günlük ölüm oranının 8,2 olduğunu, 2024 yılında bu oranın 7,4'e düştüğünü belirtti. Ancak hedeflerinin bu sayıyı sıfıra indirmek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu ölümlerin hiçbiri yaşanmak zorunda değil. Örneğin, kırmızı ışıkta geçmemesi gereken bir sürücü kuralına uysaydı, kazalar yaşanmaz ve can kayıpları olmazdı. Bu nedenle trafik kurallarına uymak hayati önem taşıyor" dedi.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VE YAKA KAMERALARI GELİYOR

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla teknolojik yatırımlara hız verdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin yaka kameralarıyla donatılacağını açıkladı. ASELSAN iş birliğiyle yürütülen bu projeyle, denetimlerde şeffaflığın sağlanması ve görevlerin daha güvenli şekilde yerine getirilmesi hedefleniyor. Yaka kameralarının geriye dönük 30 günlük kayıtları tutacağını ifade eden Yerlikaya, "Artık emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz, hem önleyici hem de kurtarma görevlerinde bu kameralarla donatılacak. Denetimlerimiz daha etkin hale gelecek" dedi.

DENETİMLER %56 ARTTI, 271 HAYAT KURTARILDI

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında denetimlerin yüzde 56 oranında artırıldığını ve bu artış sayesinde 271 kişinin hayatının kurtarıldığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, olay yerinde ve kazayı takip eden bir ay içinde gerçekleşen ölümlerde 2023 yılına kıyasla 271 kişilik bir azalma yaşandığını aktardı.

RİSKLİ DAVRANIŞLARA KARŞI YENİ ÇALIŞMALAR YOLDA

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezaların caydırıcı hale getirileceğini vurgulayan Yerlikaya, özellikle "makas atma" gibi tehlikeli sürüş davranışlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. "Trafik kurallarına uymak, yolların bizi sevdiklerimize kavuşturması içindir. Bu yollar, bizi sevdiklerimizden ayırmamalı. Hep birlikte kurallara uyarak kazaların önüne geçebiliriz" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.