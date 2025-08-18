Bakan Yerlikaya: Türkiye suçla mücadelede küresel bir aktör haline geldi

Yerlikaya, kentteki bir otelde güvenlik güçleri ve mülki idare amirleriyle gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına, ellerini kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iç güvenliğini sağlarken aynı zamanda küresel tehditlere karşı da proaktif bir politika yürüttüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Huzur hiçbir zaman tesadüfen oluşmaz. Bin bir emek, fedakarlık ve kararlılıkla sağlanır. Terörle mücadeleden organize suçlara, zehir tacirlerinden siber tehditlere kadar her alanda güçlü bir iradeyle çalışıyoruz" dedi.

Yerlikaya, Türkiye'nin Europol ve Interpol ile ilişkilerinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, Avrupa'nın dört ülkesinde eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonunu hatırlattı. Gürcistan'la ortak yapılan son operasyonla kırmızı bültenle aranan suçluların yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Bu kabine döneminde 780'i kırmızı bülten, 312'si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam 1092 yabancı kişi yakalandı. 438 suçlunun iadesi sağlandı. Bu yalnızca adli değil, stratejik bir başarıdır" dedi.

KIRŞEHİR'DE SUÇLAR AZALDI, BAŞARI ORANI ARTTI

Kırşehir'deki güvenlik verilerini de paylaşan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçların %6,5, mal varlığına karşı işlenen suçların ise %59,1 oranında azaldığını bildirdi. Aydınlatma oranlarının kişilere karşı suçlarda %100, mal varlığına karşı suçlarda ise %97,7'ye ulaştığını belirtti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kırşehir'de 89 kilogram uyuşturucu madde ile 29 bin 450 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 136 kişinin tutuklandığını, 20 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

7 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA GEÇİT YOK

Kırşehir'de bu dönemde 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 32 kişinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede ise 37 operasyon yapıldığını, 12 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını söyledi. Bu operasyonlarda 1609 düzensiz göçmen yakalanarak ülkelerine gönderildi.

UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR

Uyuşturucu ile mücadelenin sadece adli değil, insani bir görev olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızdan şüpheli gördükleri durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmelerini istiyoruz. Her ihbar titizlikle değerlendirilip gereği yapılmaktadır" dedi.

TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR GÜVENLİK AKTÖRÜ

Kırmızı bültenle arananların yakalanmasının sadece bir güvenlik başarısı değil, Türkiye'nin uluslararası güvenlik politikasındaki etkili duruşunun göstergesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Suçla mücadelede sınır tanımıyoruz. Türkiye artık yalnızca içe kapalı değil, küresel çapta organize ve kararlı bir güvenlik aktörüdür. Huzuru korumak, huzuru temin etmekten daha zordur" ifadelerini kullandı. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve kurum müdürleri katıldı.