Bakan Yerlikaya: Tusaş’a yönelik terör saldırısında 5 şehit, 22 yaralı

Olay sırasında kahramanca mücadele eden güvenlik görevlisi Atakan Şahin'in, kendini patlatmaya hazırlanan kadın teröristi yaralayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığını ifade etti. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polislerinin zırhlı araçla 50- 60 kilometre hızla akademik binaya çarparak giriş yaptığını erkek teröristtin panik yaparak tuvalete kaçtığı ve orada kendisini patlattığı ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: 15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var. Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor. İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Havaunsurları da bölgeye gidiyor. 15:30'da kadın terörist kendini imha ediyor.

ŞOKA GİREN TERÖRİST EL BOMBASI ATTI

Saat 15:52'de bölgeye ulaşan harekat polisleri ekiplerin erkek teröristi akademi binası civarında tespit ettiğini belirten Yerlikaya, zırhlı araçla 50-60 kilometre hızla akademik binaya çarparak giriş yapması üzerine teröristin iki el bombası atarak şoka girdiğini ve binanın üst katlarına kaçmaya çalıştığını ifade etti. Terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını belirtti.

REHİN OLAYI YAŞANMADI

Bakan Yerlikaya, olay sırasında rehin alınma girişiminin olmadığını belirterek, "İçeriye girmekte geç kalsaydık bunu konuşuyor olabilirdik; ancak hiçbir şekilde rehin alma durumu olmadı." dedi.

TERÖRİST TUVALETTE KENDİNİ PATLATTI

Panikleyerek ikinci kattaki tuvalete sıkışan teröristin, çıkış olmadığını fark edince saat 16:40'da kendini patlattığını söyleyen Yerlikaya, bu patlama sonucunda 5 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösterdi. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada olay yerine intikal etti." dedi.

KAMUOYUNA ÇAĞRI: YANILTICI HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve terörist sayısıyla ilgili yayılan yanlış bilgilerin kamuoyunu yanılttığını belirterek, "İlk andan itibaren doğru ve hakiki bilgileri paylaştık. Yetkisiz olanların açıklamalarına itibar etmeyin." dedi.

JANDARMA VE POLİSİMİZE TEBRİK

Saldırıyı kontrol altına almak için gösterdikleri üstün gayret ve kararlılıktan dolayı jandarma ve polis ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, "Akademi binasına girişten teröristin kendini patlattığı ana kadar kararlılıkla hareket ederek olabilecek en az zayiatla bu saldırıyı kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.