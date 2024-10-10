Bakan Yerlikaya, Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in ailesiyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 gündür haber alınamayan Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle telefonla görüştü. Bakan Yerlikaya, genç kızın bulunması için arama çalışmalarının geniş çaplı olarak 24 saat esasına uygun devam ettiğini söyledi. Yerlikaya "Bakanlık olarak, Valilik olarak bizim taşradaki Van'daki tüm birimlerimiz can siper halinde çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayretimiz. Tüm aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.