Bakan Yerlikaya: ’Zaza Doğan’ suç örgütü çökertildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zaza Doğan" operasyonda ele başı Doğan Aykut ile birlikte 47 şüpheli yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN UYUŞTURUCU, CİNAYET VE GASP

Suç örgütünün, İstanbul genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları belirlendi. Ayrıca korkutma amaçlı toplamda 6 farklı iş yeri ve ikamete silahla ateş ettikleri tespit edildi.

Örgütün, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 kişiyi kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri belirlendi.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçla kirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine çökertip, adalete teslim edeceğiz" şeklinde paylaşımda bulundu.





