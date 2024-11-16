Bakan Yerlikaya’dan gençlere müjde: 12 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programı çerçevesinde Muğla'ya geldi. İlk olarak Menteşe'deki Muğla Valiliğinde Güvenlik Toplantısına katılacak olan Bakan Yerlikaya, kentle ilgili brifingleri dinledi.

GENÇLERE MÜJDE 12 BİN POLİS ALINACAK

Türkiye'nin Huzuru asayiş toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Muğla AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Burada açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Güvenlik varsa turizm vardır. Gençlerimize müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı yapmak istiyoruz. Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek, 1440 kadın. Ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz. Bunun 2 bin 40'ı erkek, 360'ı kadın. Yani toplam 12 bin polis adayımız emniyet teşkilatımıza güç katacak. Şimdiden adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

VATANDAŞLARA İHBAR ÇAĞRISINDA BULUNDU

Muğla ile asayiş bilgileri veren Ali Yerlikaya, "Yılık ilk 10 ayında UYAP'a düşen yakalamaların yüzde 89'u yakalandı. Ruhsatsız silahla ilgili mücadelemiz amasız, fakatsız sürüyor. Bu yasa tasarısı Meclis'e gelecek. İlk 13 organize suç örgütünü arkadaşlarımız çökertip, adalete telim ettiklerini 186 gözaltı, 124 tutuklu, 44 adli kontrol kararı verildiğini de buradan sizlere iletmek istiyoruz. Kaçakçılıkla ilgili arkadaşlarımız amansız mücadele ediyorlar. Uyuşturucuyla mücadelede bizim azim ve kararlılığımızı sürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihbar sayılarını artırmalarını istiyorum" dedi.

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Muğla'da 31 bin 365 yasal düzenli yabancı olduğunu görüyoruz. 1o bin 612 Suriyeli, 20 bin 665v ikamet izinli, 88 Uluslararası koruma kapsamında her zaman düzensiz göçle mücadelemiz durmadan, duraksamadan, kesintisiz mücadele ediyoruz. Bunların ticaretini yapan organizatörlerine yönelik 697 operasyon yapıldı. 578 tutuklu, 125 adli kontrol olduğunu görüyoruz. Muğla bizim için çok önemli. Şuana kadar tutuklanmamış, adli kontrol veya yakın zamanda cezaevinden çıkmış, buradan benim sesimi mutlaka duysun."

Bakan Yerlikya, ayrıca Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binasının programa alınacağını açıkladı. Ali Yerlikaya, buradaki programının ardından Marmaris'e geçerek, AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak. AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi 16 Kasım Cumartesi günü saat 12:30 da 'Pineta Delux Otel' de yapılacak. Kongrede, AK Parti Marmaris teşkilatı yeni başkan ve yönetimini belirleyecek.