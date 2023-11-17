Bakan Yerlikaya’dan İzmir’de yerel seçim mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Yerlikaya'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eşlik etti. Bakan Yerlikaya il başkanlığının bahçesinde geniş çaplı karşılama töreni ile karşılandı, Yerlikaya'ya çiçek takdimi yapıldı. Yerlikaya'yı İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili karşıladı.

TEŞKİLATLA BULUŞTU

Yerlikaya ve beraberindeki heyet önce İl Başkanı Saygılının makamına geçti, ardından da teşkilatla bir araya geldi. Konferans salonunda yapılan buluşmada, partililer Bakan Yerlikaya'yı Türk Bayraklarıyla karşıladı.

YERLİKAYA: "BÖYLE BİR HEYECAN GÖRMEDİM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Teşkilatı'na seslenerek, 2024 yerel seçimlerine ilişkin mesaj verdi. Yerlikaya, sloganlar atan ve alkış tutan İzmir teşkilatına "Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Huzur ve güvenlik için gittiğim toplantılarda, böyle bir heyecan görmedim. Allah bu heyecanınızı daim eylesin" dedi.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Yerlikaya'ya bir vatandaş, "Seninle aynı topraklarda doğduğum için bu vatana canım feda" diye bağırdı. Yerlikaya, vatandaşa "Seninle ayrı konuşacağız, biz de sizlere kurban oluruz" diye yanıt verdi. Bakan Yerlikaya ve vatandaş arasındaki diyalog, salondakileri gülümsetti.

"ALLAH İZMİR'E BAŞTA BÜYÜKŞEHİR VE TÜM İLÇELERDE AK BELEDİYECİLİĞİ GETİRSİN"

Bakan Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah bu güzelliğinizi İzmir'imizin tüm mahallelerinde, ilçelerinde başta Büyükşehir olmak üzere tüm ilçe belediyelerde AK Parti'miz ve Cumhur İttifak'ı ortaklarımızla birlikte; bizim gönül belediyeciliğimizi, AK Parti Belediyeciliğimizi, belediyecilikte 1994'te Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı belediyecilik ruhunu, tekrar buraya getirsin inşallah. Bunu başarabiliriz. Çünkü 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan dünya liderini tekrar baş tacı etti aziz milletimiz."

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE KAZANIYORUZ"

"Cumhur İttifakı'mızla beraber, 14 Mayıs'tan itibaren parlamentoda büyük gücümüz var. Allah'a hamd olsun. Biz birazını tamamladığımız, yüz akıyla girdiğimiz, dualarla, onurla, gururla girdiğimiz Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılında, Liderimizin ifade ettiği gibi; büyük ve güçlü Türkiye'de ve Türkiye Yüzyıl'ında sizlerle beraberim. Teşkilatımızın azimli, kararlı, dualarla, niyazlarla, gayretinin bereketiyle tüm belediyelerde olduğu gibi inşallah özlemle, hayırla beklenen İzmir Büyükşehir'de de kazanıyoruz. Kazanacağız inşallah çünkü inanıyoruz."

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KISKANÇLIK, FESATLIK"

"Birbirimizin kıymetini bilerek, birbirimizi incitmeden, küslük dargınlık varsa şu güzel saatin yüzü suyu hürmetine barışsın bu salondan çıkmadan, helalleşsin. Bizim en büyük rakibimiz, çok az olsa da, zaman zaman nükseden kalbi, bağışlayın beni kıskançlık, fesatlıktır diye düşünüyorum. 'Bu göreve bu kardeşim benden daha layık, benden daha iyi hizmet edebilir' duruşuyla hareket ettiğimiz gün her alanı kazanacağız. 'Ben herkesten daha iyi yapabilirim' diye değil, etrafımıza bakınıp, teşkilat başkanımız, buradaki arkadaşlarımız, Genel Merkezimizdeki parti büyüklerimiz, "İzmir'de ortaya çıkan 6 - 7 aday 'onu seçin, onun daha fazla emeği, gayreti var' diyor" dediği tüm seçimleri kazandık. Bunu yapabiliriz değil mi, Allah huzurdan ayırmasın."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PEŞİNDEYİZ"

"Liderimiz 'Türkiye'nin huzuru' diyor Türkiye Yüzyılı'ndan; biz de göreve geldiğimiz günden beri oradan cesaret ve görev alarak 'Türkiye'nin huzuru' diyoruz. İçişleri Bakanlığı ailesi, o büyük aile; aziz milletimizin emrinde ondan aldığımız güç ve kuvvetle huzuru, esenliği, güveni sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kahrolası bölücü terör örgütünün peşindeyiz. Artık tek bir kapalı köyümüz, yaylamız kulübemiz bile yok."

"YÜZÜMÜ SAKLAYARAK AĞLADIM"

"Bu kardeşiniz genç bir delikanlı iken, Cumhurbaşkanımız Şırnak'a Vali olarak gönderdiği zaman gittik, hizmet etme şerefine nail olduk. Oradan başka vilayetlere gittik. Cumhurbaşkanımız güvendi, İçişleri Bakanı olarak Şırnak'a tekrar gittim. Helikopterle bütün dağlarını gezdik. Ben yüzümü saklayarak ağladım. Çünkü o vakitle bu vakit arasındaki başta huzur, güven ve esenlik noktasında, AK Parti hükümetlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanlığı'mızın liderliğinde 21 yıldan beri terör ve terörizmle mücadelede çok büyük başarı kazandık. Bitme noktasına getirdik. Hem ülke içinde inlerinde, ülke dışında Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla, öyle bir azimle, öyle bir kararlılıkla çalışıyoruz ki... Ve bizim motivasyon cümlemiz: Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bunlara göz açtırmayacaksınız, kökünü kazıyacaksınız' demesi. Çünkü Türkiye Yüzyılı terörden tamamen arındırılmış bir yüzyıl olacak ki; huzurun yüzyılı olsun. Çünkü benim aziz milletim buna layık. Çok çekti 40 yıldır ama 21 yıldan beri geldiğimiz noktada artık bölgesel farklar da kaldırıldı. Şırnak'tan Hakkari'ye, Van'a, Iğdır'a varıncaya kadar gidin bir bakın, yollarına, hastanelerine, okullarına, dersliklerine, uzman doktorlarına bakın, Allah'a hamd olsun. Henüz bizim zihniyetimizde, dünya görüşümüzde olmayan dahi 'Allah bizi bu huzurdan ayırmasın' diyor."

"TERÖR VE UYUŞTURUCUYA GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

"Başta bölücü terör örgütü ve FETÖ, aşırı sol bunların alayıyla ilgili muhteşem şekilde çalışıyoruz, çünkü her zaman sizin desteğiniz ve duanız bize muhteşem bir heyecan ve azim veriyor. Zehir tacirleri yani uyuşturucu ile mücadelede de göz açtırmıyoruz. Bununla ilgili çok daha gayret gösteriyoruz, çünkü geleceğimiz yavrularımızı, gençlerimizi bunlara kurban veremeyiz. Hiçbir bağımlılığa; sigara, bira başta olmak üzere zaten bunlardan uyuşturucuya eviriliyor, izin vermeyiz. Buradan annelerimize, genç hanımefendilere sesleniyorum, evimizin direği sizsiniz. Anne bilir her şeyi, o yüzden 'en iyi narkotik polisi annedir' diyoruz. Evlatlarımız bilinçli evlat, bilinçli birey, kötülüğe yaklaşmayan, 'ben bunu almıyorum' dediği andan itibaren bunların bize yapabileceği bir şey yok."

"ONLARI KELEPÇELETİP ADALETE TESLİM ETMEK BOYNUMUZUN BORCU"

"Deniz ve kara sınırlarımızda onlarla uğraşmak kelepçeletmek, boynunu eğmek, ensesini doğru adalete teslim etmek; bizim boynumuzun borcu ama evlatlarımıza 'Aman Guzum' - bu Konya'nın sözü buradan Konya'nın reklamını da yapayım - 'Aman yavrum yapma, bundan bir hayır yok. Bizim tüm canlıların yanında eşref yapan irade, bu irade ortadan kalktığında ne olacağını görüyoruz' dersek, dilimizde bu nasihat, gönlünüzden gelen bu duayla da o evlat hem ailesine hem devletine hayırlı pırıl pırıl olur ve Türkiye Yüzyılı'nda bu evlatlar gelip, bu mikrofonu bizden alıp, bizden daha güzel hizmet edecek inşallah."

"SUÇ İŞLEMEKTE KİBİRLENENLER..."

"Suç işlemekte kibirlenenler... Kim bunlar; organize suç örgütlerinin kitabi ismi... Biz 'aziz milletimizin iradesinden daha büyük güç tanımadım' diyen Liderin, Bakanıyız. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz, enselerindeyiz. Adalet Bakanımız, MİT, Savunma Bakanlığımız hep beraber takipteyiz. Çalışıyoruz."

"BİZE HABER VERİN, HAKKINDAN GELELİM"

"İzmir'imizde gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğiniz, size iletilen, bilinen, bilinmeyen, bunlarla ilgili bir yanlışlık, uyuşturucu, çete vs olursa bize haber verin, hakkından gelelim, adalete teslim edelim hep beraber. Cumamız hayırlı olsun. En güzel günleri hep beraber görelim inşallah."

DAĞ: "BU COŞKU AK BELEDİYECİLİĞİN MÜJDESİ"

"AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, selamlama konuşmasının Gençlik Kolları tarafından "Hamza Başkan el salla" sloganlarıyla birçok defa kesilmesi üzerine, "Bu heyecan bu coşku 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Belediyeciliğin, Cumhur İttifakının müjdecisidir" dedi. Dağ, Cuma namazına sayılı dakikalar kaldığına dikkat çekerek, konuşmasını kısa tutacağını kaydetti ve "28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı'nı müjdelemiştik, 29 Ekim'de Türkiye Yüzyılı başladı, huzurlu yüzyılı Sayın Bakanımızın öncülüğünde Türkiye'nin her yerine yansıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAYGILI: "DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALIYORSUNUZ"

İl Başkanı Bilal Saygılı, Bakan Yerlikaya'ya hitap ederek, "Siz dosta güven veren düşmana korku salan bir insansınız. İman varsa imkan vardır, zalimlere merhamet mazlumlara zulümdür. Sayın Bakanımız bunun en güzel örneğini ortaya koyuyor. Türkiye Yüzyılana yakışan bir Bakanımızı ağrılamaktan şeref duyuyoruz" dedi.