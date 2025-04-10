Bakan Yerlikaya’dan Polis Teşkilatına övgü! “Polis, demokrasi ve hukukun savunucusu”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, toplantıda teşkilatın kahraman mensuplarına hitaben anlamlı bir konuşma yaptı.

"TÜRK POLİSİ, MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN CANINI ORTAYA KOYUYOR"



Bakan Yerlikaya, konuşmasında Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılına ithafen, teşkilat mensuplarının devletin iradesini ve milletin vicdanını temsil ettiğini vurguladı. Yerlikaya, "Bugün sadece bir yıl dönümünü kutlamıyoruz; bugün, vatanımız için canını ortaya koyan, gözünü kırpmadan göğsünü kurşuna siper eden ve milletimizin güvenliği için gecesini gündüzüne katan kahramanları selamlıyoruz" dedi.

"POLİS DEMEK, HUZURUN TEMİNATIDIR"



Bakan Yerlikaya, Türk polisinin yalnızca bir meslek değil, şehadetle yoğrulmuş bir inanç, ahlâk ve sadakatin adı olduğunu ifade etti. "Polis demek, huzurun teminatıdır. Sokakların sessizliğinde, evlerin ışığında, çocukların tebessümünde, annelerin babaların yüreğinde hissedilen güven demektir" diyerek, polis teşkilatının halkın güvenliği için yaptığı fedakârlığa dikkat çekti.





"TÜRK POLİSİ, VİCDANININ KARŞISINDA OLANLARA KARŞIDIR"



Bakan Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk polisi, vicdanı olmayanların karşısındadır" sözünü hatırlatarak, milletin her zaman polis teşkilatına güvendiğini belirtti. "Türk Polisi, bu topraklarda huzur ve güvenin teminatıdır" dedi.

"BU TEŞKİLAT, ŞANLI BAYRAĞIMIZIN MUHAFAZIDIR"



Konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının terörle mücadeledeki kahramanlıklarına ve gece gündüz demeden suçla mücadele eden, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine karşı gösterdiği azme dikkat çeken Yerlikaya, "Bu mücadele sadece bilek gücüyle değil, yürekle verilir ve o yürek bu teşkilatın her mensubunda aynı aşkla çarpmaktadır" dedi.

"MİLLETİN GÜVENİ, HER ZAMAN POLİSİMİZİN ARKASINDADIR"



Bakan Yerlikaya, demokrasiye karşı yapılan provokasyonlara karşı polis teşkilatının gösterdiği metanet ve sağduyu ile milletin güvenini pekiştirdiğini belirtti. "Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz. Demokrasi dışı odakların karşısında durarak, devletin gücünü ve hukuku savundunuz" diye konuştu.





"TÜRK POLİSİ, HUKUK DEVLETİNİN TEMİNATIDIR"



Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının hukuk ve adaletin savunucusu olarak her zaman milletin yanında olduğunu söyledi.

"YOLUNUZ AÇIK, GÖREVİNİZ MÜBAREK OLSUN"



Bakan Yerlikaya, konuşmasının sonunda vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu. "Yolunuz açık, göreviniz mübarek olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek sözlerini tamamladı.





TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 180. YILI KUTLU OLSUN



Bakan Yerlikaya'nın konuşması, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümüne anlamlı bir kutlama olurken, emniyet mensuplarına olan teşekkür ve minnettarlığı da dile getirdi.