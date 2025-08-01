Bakan Yumaklı Bingöl’de su ve sulama yatırımlarını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl programı kapsamında valilik toplantı salonunda düzenlenen Sektör İstişare Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ardından Genç Caddesi'ndeki Ulucami'de cuma namazını kılan Bakan Yumaklı, esnaf ziyaretinde bulunarak Bingöl Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile görüşen Bakan Yumaklı, daha sonra Elazığ kara yolu üzerinde yapımı süren içme suyu isale hattı projesinde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Bingöl'e son 23 yılda 164 eser kazandırıldığını belirterek, "Bingöl ilimiz hem tarımsal üretimi anlamında hem de çevre illerin kavşak noktası olması hasebiyle çok önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla bugün de burada içme suyu ile alakalı, Bingöl'ün 2036-2040 yıllarına kadar içme suyunun herhangi bir şekilde sorun olmaması için yatırımları konuştuk. Su ve sulama yatırımları son derece önemli, stratejik öneme sahip. Bingöl'e 23 yılda 164 eser kazandırıldı. 127 milyar liralık yatırım yapıldı. Yeni eserlerin de Bingöl'e kazandırılacağını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sözünden ilham alarak 'Su hayattır' diyoruz ve hem sulama suyu hem içme suyu konularında yatırımları ilimize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "81 ilimizin su ihtiyacını çözmek üzere 2040, 2050 ve 2071'i baz alarak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı. Bingöl'ün de içinde olduğu bu tesislerle uzun süreli çözümler üretiyoruz. Bingöl içme suyu isale hattı projesini burada inceledik. Bingöl'ün içme suyu ihtiyacı saniyede 600 litre. 13,5 kilometre uzunluğundaki hattın büyük kısmı tamamlandı. Ayrıca bir arıtma tesisi de yapılacak. Toplam 1,5 milyar liralık bu yatırımla şehrin 2036-2040 yıllarına kadar içme suyu problemi çözülmüş olacak. Belediye Başkanımız da kayıp-kaçak oranlarının azaltılması için önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bu da son derece önemli, çünkü her damla suya ihtiyacımız var. İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği bu dönemde kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Projenin planlanan bitiş tarihine de değinen Yumaklı, "Bu tesisin plandaki bitme zamanı Aralık 2025. Ancak biz arkadaşlarımızdan çalışmaları öne çekmelerini istedik. Eylül'ün sonuna kadar tamamlanmasını talep ettik. Bingöllüler daha da sabırsız, 'Ağustos sonu bitsin' dediler. Biz de 15 Eylül itibarıyla bu tesisin tamamlanarak Bingöllülerin hizmetine sunulması konusunda mutabık kaldık. Hayırlı olsun" dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde su ve sulama yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Kuraklığın etkisini hepimiz hissediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da farklı bir tablo öngörülmüyor. O nedenle yatırımlarımıza devam edecek, kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.