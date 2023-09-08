Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yumaklı duyurdu: Milas’ın yağlı zeytini artık AB tescilli
Giriş Tarihi: 8.9.2023 15:25 Son Güncelleme: 8.9.2023 15:49

Bakan Yumaklı duyurdu: Milas’ın yağlı zeytini artık AB tescilli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas’ın yağlı zeytininin AB tescilli olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, “Milas yağlı zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 14. ürünümüz oldu. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bakan Yumaklı duyurdu: Milas’ın yağlı zeytini artık AB tescilli

Milas yağlı zeytini, AB coğrafi işareti almış ilk Türk sofralık zeytini oldu. Milas yağlı zeytini, AB'den coğrafi işaret almayı başaran Türkiye'nin ilk sofralık zeytini ve AB coğrafi işaretli ikinci Milas ürünü oldu. Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas zeytinyağından sonra Milas yağlı zeytinine de AB coğrafi işareti almayı başardı. İşlenmiş, sofralık bir ürün olan Milas yağlı zeytini, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan 14'üncü ürünü olurken aynı zamanda da Türkiye'nin işlenmiş ilk AB coğrafi işaretli sofralık zeytini oldu. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas yağlı zeytinine AB'den coğrafi işaret alındığını müjdeleyerek MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i kutladı.

AB'DE TESCİLLENEN ÜRÜN SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ın yağlı zeytininin AB tescilli olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, "Milas yağlı zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 14. ürünümüz oldu. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun. Ülkemiz ile özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz. AB'de tescillenen ürün sayımız 14'e yükseldi" dedi.

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Bakan Yumaklı duyurdu: Milas’ın yağlı zeytini artık AB tescilli
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