Bakan Yumaklı: Koltuk kapmak için pazarlıkların ustaları var

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan gizli anlaşmaya atıfta bulunan Yumaklı: "Aralarında yapmış oldukları pazarlıklar ortalıklara taşındı. Koltuk elde etme adına ülkeye dahil ne gözünü bile kırpmadan veren, vermeyi taahhüt eden pazarlıkların ustaları var. Ama bu memleketin insanı onların bu oyununu gördü ve itibar etmedi ve etmeyecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önceki seçimlerde gösterdikleri başarıyı, 31 Mart yerel seçimlerinde de göstermek için partinin tüm kademelerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

"GECEMİZİ, GÜNDÜZÜMÜZÜ, HER ŞEYİMİZİ BU YOLA VAKFETMİŞ DURUMDAYIZ"

İktidarın tüm birimlerinin 21 yıldır Türkiye için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Bakan Yumaklı, "Bugün bütün dünyanın saygı duyduğu, sözlerine itibar ve itimat ettiği bir liderin yol arkadaşı olarak, onunla beraber bu memleketin insanına, bu memlekete faydalı olmak için gece gündüz çalışıyoruz. O yüzden şunu söylemem lazım. Bu memlekette çalışan için faydalı olmak adına gayret gösteren, herke için mutlaka bir yol vardır, mutlaka bir fırsat vardır. Cumhurbaşkanımız gerçekten bu ülke için, bu ülkenin insanları için gece gündüz demeden, uyku uyumadan, bir anı bile boş geçirmeden çalışan bir lider. Bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı şekilde gecemiz, gündüzümüzü, her şeyimizi bu yola vakfetmiş durumdayız. Ama biz günümüzü sizlerden alıyoruz, AK Parti'den alıyoruz, AK Parti teşkilatından alıyoruz. Eğer sizin dualarınız, destekleriniz olmasa, bir insanın tahammül edebileceği sınırları aşıyoruz. Sizin duanıza, sizin iyi dileklerinize talibiz. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.

"DÜN İTİBARİYLE ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI PAZARLIKLAR ORTALIKLARA TAŞINDI"

Muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Yumaklı, "Biz çok değil, 2016 yılında bu ülkenin, kaç parçaya bölüneceğini bilmediğimiz bir uçurumun kenarından döndüğüne hep birlikte şehadet ettik. Hatta hep birlikte onu engellemek adına hayatımızı ortaya koyduk. Başta AK Parti kadroları, bu davaya gönül verenler olmak üzere, bu memleketin asil evlatları 'yapamazsınız' dedi. Sonra, devam edelim. Bu ülkenin başına mesela deprem gibi inanılmaz bir olay geldi. Başka ülkelerde sadece bir iki şehrinde olmuş olsa o ülke yıkılır. Ama bizim bir ayağa kalktık ve yolumuza devam ediyoruz. Ülkeden birbirleriyle savaşa tutuldu. Bütün bunlar varken, elinizdeki bu güzel ülkeye sahip çıkmak varken, Mayıs'ta çok enteresan bir seçim yaşadık. Bunu biliyorsunuz. Dün itibariyle de aralarında yapmış oldukları pazarlıklar ortalıklara taşındı. Bir tarafta memleketi için her şeyini vermiş olan bir lider ve onun kadrosu, teşkilatı, diğer taraftan koltuk elde etme adına ülkeye dahil ne gözünü bile kırpmadan veren, vermeyi taahhüt eden pazarlıkların ustaları var. Ama bu memleketin insanı onların bu oyununu gördü ve itibar etmedi. Şimdi önümüzde yerel seçim var. 28 Mayıs'ta bu ülke bütün dünyaya, 'milletini, vatanını sevenin yanında oluruz' diye haykırdıysa, yerel seçimlerde de bunu aynı şekilde istiyoruz. Bu son vuruşu yapmayı istiyoruz. Çünkü artık ondan sonra bizler biliyoruz ki bir daha kendilerine gelemeyecekler, bugünkü güçlükleri durumdan çok daha kötü durumlara düşecekler. Çünkü niyetleri hayır olmadığı için akıbetleri de olmayacak" diye konuştu.

"BUGÜN ARTIK TÜRKİYE HER ŞEYİYLE YOKSUL VE MASUM HAKLARI UMUDU HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin mazlum ülkelerin umudu haline geldiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Artık bizim önümüzde yeni bir dönem var. Ülkemizin huzur, istikrar ve güven içerisinde geleceğe taşıyacak bütün adımları atacağız, atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin, Türkiye'den ibaret olmadığını söylemiştim. Bugün artık Türkiye her şeyiyle yoksul ve masum hakları umudu haline geldi. Gözlerimizin önünde bir katliam var, 13 binin üzerinde insan öldürüldü. Bunlardan yaklaşık 5 bine yakını çocuk. Bir çocuğun, bir savaşın tarafı olmasını nasıl izah edersiniz? Kendisini savunamayan bir üzerine bomba atmayı nasıl anlatabilirsiniz? Ben size söyleyeyim. Eğer ki biz de zerre kadar bir gevşek olsun, eğer bizim bugünkü birliğimiz, beraberliğimizde en ufak bir çapta dolsun bizi o halden beş beter etmek için bekleyen birilerinin, bekleyen ülkelerin olduğunu asla ve asla unutmayalım" şeklinde konuştu.