Bakan Yumaklı Niğde’de zirai don mağduru çiftçilerle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kara yolu ile geldiği Niğde'de ilk olarak geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don olayından etkilenen Ovacık Köyünde bulunan özel sektöre ait ve zirai dondan etkilenen meyve bahçesine gelerek üreticilerle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meyve bahçesinde incelemelerde bulunarak üreticilerin yaşadığı mağduriyeti yerinde görerek taleplerini dinledi.

SON 35 YILIN EN ŞİDDETLİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Bakan Yumaklı yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamadan, Türkiye'nin son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha derinden hissettiğini vurgulayarak, "Son 35 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünü yaşadık. Bu durum sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanan iklim krizinin bir yansıması. Kuraklık, sel, taşkın gibi afetlerin ardından şimdi de ani don olayları üreticimizi zorluyor. Nisan ayı, son 30 yılın en düşük sıcaklık ortalamalarına sahne oldu" dedi. Zirai don olayının ardından TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından sigortalı ürünlerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, sigortalılık oranlarının istenen düzeyde olmaması nedeniyle birçok üreticinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, sigortasız üreticiler için de devlet desteği sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ancak ürünü sigortasız olan üreticilerimizin, zararın tespit edilmesi halinde don olayının gerçekleştiği tarihe kadar yaptığı harcamalar devletimiz tarafından karşılanacak. Elma bahçelerindeki budama, gübreleme gibi masraflar dikkate alınacak. Üreticimizin emeğini yerde bırakmayacağız." dedi. Bakan Yumaklı daha sonra Niğde'nin Çamardı İlçesine geçerek burada da zirai dondan etkilenen üreticilerle bir araya geldi. Burada elma ve kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, daha sonra Niğde merkeze dönerek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Niğde Valisi Cahit Çelik'i makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı, Vali Çelikten ilin son durumları ile ilgili aldı. Niğde Valiliğinde zirai donun muhatapları ile bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı daha sonra Niğde Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından karşılanan Yumaklı Başkan Özdemir'den Niğde ile ilgili bilgi aldı. Bakan Yumaklı daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlıklarını da ziyaret etti. Yumaklı daha sonra kara yolu ile Niğde'den ayrıldı.