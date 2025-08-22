Bakan Yumaklı’dan Belediyelere su uyarısı:! “Algıyı yönetmeyin suyunuzu yönetin”

Çorum'da DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliği kadar suyun da hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

"HER DAMLA SUYU MİRAS BİLDİK"

Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde suyun akışına yön veren pek çok yatırım yapıldığını söyleyen Yumaklı, şunları ifade etti: "Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi hizmete alındı. Biz her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak gördük. Bu vizyonla çalışmaya devam ettik. Tarımsal üretimin devam edebilmesi için 72 milyon dekarlık alanı sulamaya açtık. 75 baraj ve gölet, 3,4 milyar metreküplük ek depolama tesisi, 102 arıtma tesisi ve 115 bin kilometrelik borulama yatırımı yaptık. 2100 yılına kadar suyumuzu planlamak için DSİ başta olmak üzere tüm birimlerimiz gece gündüz çalışıyor." Türkiye'nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25'ini kaybetme riski bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, alınacak tedbirlerin başarısız olması halinde 2030'da Türkiye'nin "su stresi" olan ülke kategorisinden "su fakiri" ülke kategorisine düşebileceğini kaydetti.

"BELEDİYELER İŞLETME PLANINA HARFİYEN UYMALI"

İçme suyu yönetiminde belediyelere büyük görev düştüğünü vurgulayan Yumaklı, özellikle kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasına işaret ederek; "İllerin içme suyu için işletme planı son derece önemli. Bu planlara harfiyen uyulması gerekir. Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Son ana gelene kadar bu hususlar yerine getirilmezse problem yaşanması mukadderdir. Bunu sadece çalışanlarınıza bırakmayın, bizzat kendiniz takip edin. Emin olun bu, belediyede yaptığınız diğer faaliyetlerden çok daha önemli ve hayati" şeklinde konuştu.

"ALGIYI DEĞİL, SUYU YÖNETİN"

Doğru işletme uygulamalarının önemini vurgulayan Yumaklı, "Biz DSİ'nin görev alanındaki bütün yatırımları birebir takip ediyoruz. Suyun depolanması ve arzı konusunda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Tavsiyem şudur: Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin." ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, belediyelerin ölçeklerinin üzerinde yatırım ihtiyacı olması halinde DSİ ile iş birliği yaparak bu ihtiyaçların karşılanabileceğini de belirtti. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.