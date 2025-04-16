Bakan Yumaklı'dan çiftçiye müjde! "Devlet yanınızda, zararlar karşılanacak"

Türkiye'nin tarımını derinden sarsan zirai don felaketi sonrası, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da çiftçilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. "Sigortalı üreticilere ödemeler yapılacak, sigortasız üreticilerin giderleri karşılanacak" diyerek çiftçilere çifte müjde veren Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin Türkiye tarımını tehdit ettiğini ve tarım sigortasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin Türkiye'yi en çok etkileyen ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay'da, 10-14 Nisan tarihleri arasında ise başta Malatya olmak üzere birçok ilde meyve ağaçları büyük zarar gördü. Eksi 17 dereceye varan soğuklar, mevcut teknolojinin bile karşı koyamadığı bir felaket yarattı" dedi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR"

Meteoroloji uyarılarının ardından Bakanlık ekiplerinin hızla sahaya indiğini ve hasar tespit çalışmalarına başladığını belirten Bakan Yumaklı, "Fiziki şartlar elverdiği anda hasar tespit çalışmalarına başlandı. Spekülatif açıklamalara itibar etmeyin, bakanlık açıklamalarımız esas alınsın" uyarısında bulundu.

"SİGORTALIYA HEMEN ÖDEME, SİGORTASIZA GİDER KARŞILAMA"

En çok merak edilen konuya açıklık getiren Bakan Yumaklı, "Sigortası olan üreticiler için hasar tespiti tamamlandıktan hemen sonra ödemeler yapılacak. Sigortası olmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin de giderleri hesaplanarak karşılanacak" müjdesini verdi.

"TARIM SİGORTASI İHMAL EDİLMEMELİ, YÜZDE 70'İ DEVLETTEN"

Tarım sigortasının önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunma araçları için de yüzde 50 destek veriyoruz. 5-10 yılda bir oluyor diye ihmal edilmemeli, bir kez olduğunda zarar büyük oluyor" uyarısında bulundu.

"KAYISI AĞAÇLARI CİDDİ HASAR GÖRDÜ, GELECEĞİ PLANLIYORUZ"

Malatya'daki kayısı ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü belirten Bakan Yumaklı, "Yaklaşık 50 bin ton kuru kayısı stoku pazar açısından rahatlama sağladı. Ağaçların gelecek yıl tekrar verim verebilmesi için teknik çalışmalar başlatıldı. Kayısıda sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KONUYA HASSASİYETLE YAKLAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuya hassasiyetle yaklaştığını ve gereken talimatları verdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Devletimiz her zaman üreticisinin yanında" mesajını verdi.

"BU AFET EKONOMİK ETKİ DE OLUŞTURUYOR"

Malatya'nın kayısı üretimindeki önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin kayısı üretiminin yarısı, ihracatının dörtte üçü Malatya'dan yapılıyor. Bu nedenle bu afet sadece tarımsal değil, ekonomik bir etki de oluşturuyor" diye konuştu.