Bakanlık 3 pilot ilde hayata geçirildi: Şehirlerde gürültü kirliliğine ’bariyer’ önlemi

3 PİLOT İLDE BARİYER YAPIMI TAMAMLANDI

Proje kapsamında İstanbul, Konya ve Gaziantep pilot il seçildi. İstanbul'un Çekmeköy ve Ümraniye ilçeleri ile Konya-Adana çevre yolu ve Konya Selçuk'ta olmak üzere toplam 11 bin 833 metrekare gürültü bariyerinin yapımı tamamlandı.