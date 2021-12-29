Bakanlık yetki verdi İBB proje yapmadı

Bakanlığın yetki vermesine rağmen İBB, Büyükada’daki mezarlık sorununu çözmedi. Ada sakinleri ise isyan etti
Adalar'daki mezarlık kaosu devam ediyor. Mezarlıkta defin yeri biten BüyükadaMüslüman Mezarlığı için CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ormanlık alanda kaçak mezarlık alanı açmak istedi. Kazılan mezar yerleri Orman İşletme Ekipleri tarafından kapatıldı. Ada sakinlerine, vefat eden yakınlarının defin yeri için Burgazada ya da anakara işaret edildi. Büyükada'da yakınlarını defnedemeyen vatandaşlar isyan ederken, Burgazadalılar da kendi mezarlıklarında yer kalmayacağı endişesiyle duruma tepki gösterdi. Tüm yaşananlara rağmen Adalar Belediyesi ve İBB yönetimi herhangi bir adım atmazken AK Parti Adalar Belediye Meclis Grubu, çözüm için harekete geçti. Konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na götürüldü. Bakanlık tarafından alınan kararda, "Büyükada Nizam Mahallesi 197 ada 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanın 10 bin 266.31 metrekarelik kısmında Müslüman Mezarlığı ve 206 ada 1 parselin 1006.5 metrekarelik kısmında Latin Katolik Mezarlığı alanlarının tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgili ilke kararı kapsamında uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi" denildi. Ancak mezarlık alanının projelendirilmesinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) projelendirmeyi yapmadı, komisyon onayına da sunmadı. İBB'nin duyarsız tavrına ada sakinleri büyük tepki gösterdi.