Bakanlıktan açıklama geldi: Devlet korumasındaki çocuklar kayıp iddiası asılsızdır!

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp: İnceleme başlatıldı' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerde bahsi geçen çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar değil; düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle haberlerde kullanılan 'devlet korumasındaki çocuklar' ifadesi, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır. Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim 2026 tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir. Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır. Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör