Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık'tan "Çocuk Esirgeme Kurumu'nda darp sonucu ölüm" iddialarına yalanlama
Giriş Tarihi: 29.8.2023 20:22 Son Güncelleme: 29.8.2023 20:23

Bakanlık'tan "Çocuk Esirgeme Kurumu'nda darp sonucu ölüm" iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal olduğuna dair annenin iddalarını yalanlayarak bir açıklama yayınladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakanlık’tan Çocuk Esirgeme Kurumu’nda darp sonucu ölüm iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan ve A.K. isimli 3.5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili ihmal iddialarına yalanlama geldi.

Bakanlık, söz konusu A.K.'nin ailesinin talebi üzerine 20 Ağustos yılında Bakanlığa ait bir kuruluşa teslim edildiği ve savcılık kararı ile koruma altına alındığı belirtildi. Akabinde 27 Ağustos tarihinde A.K.'nin karın ağrısı ve kabız şikayetleri üzerine sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K.'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, A.K.'nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapıldığı belirtildi. A.K.'nin ailesinin vefatının ardından suçlayıcı ifadelerde bulunması üzerine kamera kayıtlarının incelendiği ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı vurgusu yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan A.K.'nin vücudunda darp izlerinin bulunduğu iddiaları da yalanlandı.

Annesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan alınan çocuk Avcılardaki Mustafa Kemal Camiinden kılınan öğle namazına mütakip cenaze namazı sonrası Büyükçekmece mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesi çalışanlarından müşteriye meydan dayağı... Çocukların korku çığlığı caddede yankılandı
Son dakika: Masada kritik konular var! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Mecburiyetten devren muhalefet
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
CHP yandaşı gazeteci Emre Kongar'dan küstah sözler: TELE 1'de Anadolu insanı hedef alındı
HDP ne yapar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık'tan "Çocuk Esirgeme Kurumu'nda darp sonucu ölüm" iddialarına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA