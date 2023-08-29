Bakanlık'tan "Çocuk Esirgeme Kurumu'nda darp sonucu ölüm" iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan ve A.K. isimli 3.5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili ihmal iddialarına yalanlama geldi.

Bakanlık, söz konusu A.K.'nin ailesinin talebi üzerine 20 Ağustos yılında Bakanlığa ait bir kuruluşa teslim edildiği ve savcılık kararı ile koruma altına alındığı belirtildi. Akabinde 27 Ağustos tarihinde A.K.'nin karın ağrısı ve kabız şikayetleri üzerine sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K.'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, A.K.'nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapıldığı belirtildi. A.K.'nin ailesinin vefatının ardından suçlayıcı ifadelerde bulunması üzerine kamera kayıtlarının incelendiği ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı vurgusu yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan A.K.'nin vücudunda darp izlerinin bulunduğu iddiaları da yalanlandı.

Annesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan alınan çocuk Avcılardaki Mustafa Kemal Camiinden kılınan öğle namazına mütakip cenaze namazı sonrası Büyükçekmece mezarlığında toprağa verildi.