Bakanlıktan PSD ekibinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin önemli açıklama!

DEPREM BÖLGESİNDEKİ PSD ÇALIŞMALARI

PSD'nin çadır kentler kurulana kadar sahadaki aktif görev yerlerinin, enkaz başları ve hastaneler olduğunu dile getiren Uraldı şöyle devam etti:

"Burada insanlar yakınlarının kurtarılması ve tedavilerinin yapılması için beklerken en çok psikolojik ilk yardım desteğine, yakınları ile ilgili düzenli bilgilendirilmeye ve küçük çaplı fiziksel ihtiyaçların karşılanmasına ihtiyaç duyarlar. Psikososyal müdahale ekiplerimiz bu noktada vatandaşlarımızı psikolojik açıdan destekler ve ihtiyaçlarının karşılanması için diğer kurumları harekete geçirir. Çadır kentlerin hızlı bir şekilde kurulmasıyla birlikte PSD ekipleri de çadırlara yerleşen aileler için hane ziyaretleri, acil ve özel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ihtiyaç tespit çalışması yaparlar. Ailede bulunan özel ihtiyaç sahibi olabilecek yaşlı, engelli, bebek ve çocuklara yönelik destek programları düzenlerler."

Afetten yaralı kurtulan ya da vefat eden vatandaşların aile yakınlarının da ziyaret edilerek ailelerin psikolojik olarak etkilenme düzeylerinin gözlemlendiğini ve destek çalışmalarının planlandığını anlatan Uraldı, PSD ekiplerinin hane ziyaretleriyle birlikte yetişkin ve çocukların bu süreci anlamlandırabilmeleri için psikoeğitim çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Uraldı şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda ana amaç, hayatın normale dönmesi ve insanların günlük işlevlerini yeniden kazanabilecekleri alanlar açılmasıdır. Özellikle afetin etkilerini anlamlandırmakta zorlanan çocuklara yönelik hizmetlerde, bir çocuğun başını okşamanın, oyun oynatmanın, oyuncak dağıtmanın, eğlenceli aktiviteler yapmanın ötesinde bir psikososyal program ile uygulanmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte açılan çocuk çadırlarında ebeveynlere yönelik psikolojik bilgilendirme, gizlilik ve mahremiyet eğitimi, çocuklarda yas süreci, tematik oyunlarla duygu düzenleme gibi çalışmalar öncelikli olarak uygulanmaktadır."